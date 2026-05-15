Το "Don’t Stand So Close To Me" ήταν τελικά το τραγούδι που έσπρωξε τους Police στη διάλυση. Τέλειο;

Η ειρωνεία είναι σχεδόν τέλεια: το “Don’t Stand So Close To Me”, ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια των The Police, φαίνεται πως ήταν το κομμάτι που έκανε τον Sting να καταλάβει πως η μπάντα είχε πλέον τελειώσει.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Far Out, η παραδοχή ότι οι Police δεν είχαν μέλλον ήρθε το 1986, όταν μπήκαν ξανά στο studio για να ηχογραφήσουν την επανεκτέλεσή του κομματιού για τη συλλογή Every Breath You Take: The Singles. Αντί όμως η διαδικασία να λειτουργήσει ως reunion, εξελίχθηκε στην επιβεβαίωση ότι η φάση είχε οριστικά στραβώσει.

Ο Sting θυμήθηκε αργότερα τη χαοτική εμπειρία εκείνων των sessions, «Προσπαθήσαμε να ξαναηχογραφήσουμε κάθε τραγούδι, γιατί πίστευα ότι πλέον ήμασταν καλύτεροι μουσικοί και θα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα. Αλλά καταφέραμε να κάνουμε μόλις ένα πριν ξεσπάσει η κόλαση».

Το κομμάτι αυτό ήταν το re-edition "Don’t Stand So Close To Me 86" και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Sting, «παραλίγο να πιαστούμε στα χέρια γι’ αυτό». Για την ιστορία, το τραγούδι είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1980 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους − έφτασε στο Νο1 στη Βρετανία και κέρδισε Grammy δύο χρόνια αργότερα.

Για να μαθαίνουν οι νεότεροι, η σχέση του Sting με τους υπόλοιπους δύο Police, τον Stewart Copeland και τον Αndy Summers, είχε ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά στα τελευταία χρόνια της μπάντας (εξ ου και το hiatus του 1984). Οι δημιουργικές εντάσεις ανάμεσά τους έχουν περάσει στο ανθολόγιο των epic battles του rock ‘n roll.



