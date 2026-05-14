Daphni: H dancefloor πλευρά του Dan Snaith

«Έμαθα περισσότερα για το DJing από το να είμαι ένας φανατικός μουσικόφιλος, παρά από το να είμαι μουσικός».

Dan Snaith σήμερα 14 Μαΐου στην πλατεία Αβυσσυνίας με τι ευλογίες του Plissken Festival ο οποίος επιστρέφει ένα χρόνο μετά το live του στον Λυκαβηττό ως Daphni αυτή τη φορά να μας χαρίσει πίσω από τα μπλιμπλίκια του ένα special DJ set στο πλαίσιο του This is Athens City Festival που δεν πρέπει να χάσεις.

Ο Dan Snaith είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Αν και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το project Caribou, το alias Daphni αποτελεί ουσιαστικά την καθαρή έκφραση της σχέσης του με τη DJ κουλτούρα, το clubbing και τη dance μουσική. Εκεί όπου το Caribou λειτουργεί σαν ένα συναισθηματικό, πολυεπίπεδο live project με songwriting, vocals και πιο “album-oriented” λογική, το Daphni είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά γύρω από την εμπειρία του dancefloor.

Ο Snaith ξεκίνησε να κάνει DJ στα δικά του πάρτι όταν ήταν στο πανεπιστήμιο. «Ουσιαστικά προσελκύαμε φοιτητές από τη σχολή, αλλά παίζαμε αρκετά περίεργη μουσική αν σκεφτεί κανείς το κοινό», θυμάται. Περιγράφει την επιτυχία εκείνων των πάρτι με αυτοσαρκασμό: «Τα πάρτι εκείνα απογειώθηκαν, επειδή ήταν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο χάλια πράγμα είχαν συνηθίσει να πηγαίνουν οι φοιτητές στο campus». Αναφερόμενος στις μουσικές επιλογές του εκείνης της εποχής, είπε: «Ακόμα και σήμερα θα έπαιζα περίπου τα μισά από τα tracks που έβαζα τότε». Για το υπόλοιπο μισό σχολίασε με χιούμορ: «Έπαιζα πολύ περισσότερο hip-hop, αυτό είναι το 50% για το οποίο δεν ντρέπομαι!».

Ο Dan Snaith εξηγεί ότι έμαθε περισσότερα για το τι σημαίνει να είσαι DJ από το να είναι παθιασμένος μουσικόφιλος, παρά από το να είναι μουσικός. «Αυτός εξακολουθεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζω το DJing: να μοιράζομαι μουσική με τον κόσμο». Επίσης, αναφέρει ότι εμπνεύστηκε από άλλους DJs που είδε να παίζουν στα decks στο πλέον κλειστό λονδρέζικο club Plastic People: τον ιδιαίτερο Detroit DJ Theo Parrish, τον Kieran Hebden (γνωστό ως Four Tet) και τον Sam Shepherd (γνωστό ως Floating Points).

Το project Daphni εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν ο Snaith ήθελε να δημιουργήσει μουσική που να λειτουργεί άμεσα μέσα στα DJ sets του. Εκείνη την περίοδο είχε ήδη εξελιχθεί σε έναν DJ με τεράστια μουσική γνώση και εξαιρετική ικανότητα να “διαβάζει” το κοινό. Αντί όμως να παίζει απλώς μουσική άλλων, άρχισε να γράφει tracks που εξυπηρετούσαν ακριβώς το groove, την ενέργεια και τη ροή που αναζητούσε στα sets του. Από εκεί γεννήθηκε ο ήχος του Daphni: ένα μείγμα house, techno, disco, tribal percussion, afrobeat και psychedelic στοιχείων, με έμφαση όχι τόσο στην "κορύφωση", αλλά στη σταδιακή υπνωτιστική εξέλιξη του ρυθμού.

Αυτό που κάνει τα DJ sets του να ξεχωρίζουν είναι η αίσθηση φυσικής ροής. Ο Snaith δεν αντιμετωπίζει το DJing ως μία επίδειξη τεχνικής ή ένα διαρκές build-up για drops. Αντίθετα, τα sets του έχουν σχεδόν οργανική ανάπτυξη. Μπορεί να ξεκινήσει με πιο αργούς, groove-heavy ρυθμούς, να περάσει σε αφρικανικά percussion loops, σε obscure disco edits, σε acid house ή minimal techno, και να ενώσει εντελώς διαφορετικά κομμάτια με τρόπο αβίαστο. Η μετάβαση από το ένα track στο άλλο είναι τόσο ομαλή ώστε πολλές φορές το κοινό δεν καταλαβαίνει πότε ακριβώς αλλάζει μουσική.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των εμφανίσεών του είναι η διάρκεια. Ο Snaith ανήκει στη σχολή των DJs που πιστεύουν ότι ένα set χρειάζεται χρόνο για να "αναπνεύσει". Έχει παίξει sets διάρκειας πέντε, έξι ή και επτά ωρών, δημιουργώντας εμπειρίες που μοιάζουν περισσότερο με ταξίδι παρά με μια απλή club εμφάνιση. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το πολύωρο set που κυκλοφόρησε online την περίοδο του άλμπουμ Jiaolong, το οποίο πολλοί θεωρούν σημείο αναφοράς για το σύγχρονο eclectic DJing. Μέσα σε αυτό ακούγονται house grooves, ψυχεδελικά loops, vintage samples, techno passages και disco στοιχεία που ενώνονται χωρίς να χάνεται ποτέ η συνοχή.

Ο τρόπος που χτίζει ένταση είναι επίσης διαφορετικός από τη συνηθισμένη λογική της mainstream dance μουσικής. Δεν βασίζεται σε μεγάλα "drops" ή θεαματικές αλλαγές. Προτιμά μικρές μετατοπίσεις στο groove, subtle αλλαγές στα percussion και επαναληπτικά μοτίβα που λειτουργούν σχεδόν υπνωτιστικά. Γι’ αυτό και πολλοί περιγράφουν τα Daphni sets σαν "immersive" εμπειρία. Το dancefloor δεν λειτουργεί ως χώρος εντυπωσιασμού, αλλά ως μια συλλογική κατάσταση ρυθμού και κίνησης. Η μουσική επιλογή του είναι εξαιρετικά ευρεία. Μπορεί να παίξει από παλιό Chicago house μέχρι αφρικανικές ηχογραφήσεις, από obscure techno λευκές κυκλοφορίες μέχρι disco edits και experimental electronics. Αυτό προέρχεται από τη βαθιά μουσική παιδεία του και από την αγάπη του για digging και αναζήτηση σπάνιου υλικού. Πολλοί DJs παίζουν “σωστά” tracks· ο Snaith όμως ξεχωρίζει επειδή μπορεί να ενώσει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους χωρίς να χάνεται η συνολική αίσθηση του set.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η προσωπική του παραγωγή ως Daphni. Tracks όπως το “Ye Ye”, το “Sizzling” ή το “Cloudy” είναι φτιαγμένα ακριβώς για club χρήση: repetitive αλλά ζωντανά, groove-driven αλλά με λεπτομέρεια και μουσικότητα. Δεν προσπαθούν να λειτουργήσουν σαν “ραδιοφωνικά hits”, αλλά σαν εργαλεία μέσα σε ένα μεγαλύτερο DJ narrative. Αυτός είναι και ο λόγος που οι παραγωγές του χρησιμοποιούνται συχνά από άλλους selectors σε house και techno sets.

Τα τελευταία χρόνια, ο Snaith έχει εξελιχθεί σε μία μορφή σχεδόν "DJ’s DJ". Δηλαδή ένας καλλιτέχνης που εκτιμάται ιδιαίτερα όχι μόνο από το κοινό αλλά και από άλλους DJs και producers. Έχει εμφανιστεί σε κορυφαίους χώρους και festivals ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως, ενώ η φήμη του βασίζεται περισσότερο στη συνέπεια και στην ποιότητα των sets του παρά σε hype ή εμπορική εικόνα. Όσοι τον έχουν δει live συχνά περιγράφουν την εμπειρία ως κάτι πολύ πιο ανθρώπινο και μουσικό από το κλασικό “festival EDM set”.

Τελικά, το Daphni δεν είναι απλώς ένα side project του Caribou. Είναι η πιο καθαρή έκφραση της αγάπης του Dan Snaith για τη DJ κουλτούρα και για τη δύναμη που έχει ένα σωστά χτισμένο set να μεταμορφώνει την ενέργεια ενός χώρου.

10 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ DAN SNAITH

1. Ξεκίνησε ως Manitoba. Στις αρχές των 00s κυκλοφορούσε μουσική ως Manitoba. Όμως ο Richard "Handsome Dick" Manitoba από τους The Dictators απείλησε με νομικές ενέργειες για το όνομα. Έτσι γεννήθηκε το "Caribou".

2. Έχει διδακτορικό στα μαθηματικά. Έχει PhD στα μαθηματικά από το Imperial College London, με ειδίκευση σε θέματα ανάλυσης και πιθανοτήτων. Για αρκετούς fans αυτό εξηγεί και τη σχεδόν «γεωμετρική» ακρίβεια των ρυθμών του.

3. Το "Daphnι" είναι το dance alter ego του. Όταν θέλει να κινηθεί πιο καθαρά προς house και club ήχους, χρησιμοποιεί το όνομα Daphni. Τα DJ sets του ως Daphni θεωρούνται από τα πιο δυνατά στην electronic σκηνή.

4. Οι συναυλίες του είναι πραγματικά live Σε αντίθεση με πολλούς electronic artists, ο Caribou παίζει με πλήρη μπάντα πάνω στη σκηνή. Drums, synths, percussion και loops χτίζονται ζωντανά, κάνοντας κάθε εμφάνιση διαφορετική.

5. Έχει τεράστια αγάπη για την ψυχεδέλεια των 60s. Στη μουσική του ακούγονται επιρροές από psychedelic rock, krautrock και experimental pop. Συχνά έχει αναφέρει την επιρροή συγκροτημάτων όπως οι The Beach Boys και οι Can.

6. Το "Our Love" θεωρείται πλέον κλασικό electronic album της δεκαετίας, επειδή συνδύασε club αισθητική με έντονα προσωπικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

7. Πολλά Daphni tracks γεννήθηκαν μέσα από DJ testing. Ο Snaith συχνά δεν ολοκληρώνει ένα track στο studio και μετά το παίζει live. Κάνει το αντίστροφο: δοκιμάζει loops, edits ή unfinished versions στα DJ sets του και παρατηρεί πώς αντιδρά ο κόσμος. Έτσι, πολλά κομμάτια του εξελίσσονται μέσα από πραγματικές club συνθήκες πριν κυκλοφορήσουν επίσημα.

8. Έχει παραδεχτεί ότι δεν του αρέσει να ακούει πολύ electronic μουσική στο σπίτι Παρά το είδος του, προτιμάει συχνά άλλα είδη (pop, rock, jazz) όταν δεν δουλεύει.

9. Ως Daphni έχει πει ότι «κάνει μουσική σαν να παίζει παιχνίδι'. Με το Daphni έχει περιγράψει τη διαδικασία σαν καθαρό πειραματισμό χωρίς πίεση «να βγει τέλειο».

10. Tα sets του αλλάζουν ανάλογα με τον χώρο. Ο Snaith δεν έχει fixed playlist ή προκαθορισμένη πορεία. Άλλο set θα παίξει σε ένα μικρό σκοτεινό club στις 3 το πρωί και εντελώς άλλο σε ένα μεγάλο festival νωρίς το βράδυ. Έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να “διαβάζει” τον χώρο και το κοινό πριν αποφασίσει προς τα πού θα κινηθεί μουσικά.

Για μία νύχτα, η Πλατεία Αβυσσηνίας μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό dancefloor στην καρδιά της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο και ένα μοναδικό DJ set κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

INFO:

EDEN BLOCK PARTY με DAPHNI, NIGHT MANOEUVRES & JAY JAY

📍14/05 • Πλατεία Αβυσσηνίας

FREE EVENT 17:30 - 23:00



