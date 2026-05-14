Τα πετάλια του Noel Gallagher βγήκαν προς πώληση

Όσοι προσπαθούν χρόνια να πιάσουν το guitar tone των Oasis, δύσκολα θα ξαναβρούν καλύτερη ευκαιρία. Τρία pedalboards που χρησιμοποιήθηκαν από τον Noel Gallagher σε περιοδείες διατίθενται πλέον προς πώληση. Τα boards κατασκευάστηκαν από τον Mike Hill, έναν από τους πλέον καταξιωμένους guitar techs και rig builders στον χώρο, και προέρχονται απευθείας από τη συλλογή του Gallagher.

Ο Hill έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βρετανικής κιθαριστικής σκηνής και θεωρείται guru στο custom σχεδιασμό touring rigs και pedalboards υψηλών απαιτήσεων.

Η αναγγελία της πώλησης ανέβηκε από το Denmark Street Guitars, το γνωστό κατάστημα της θρυλικής Denmark Street του Λονδίνου, η οποία εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για vintage και high-end κιθαριστικό εξοπλισμό.

Τα pedalboards συνοδεύονται από flight cases και πιστοποιητικά αυθεντικότητας, ενώ, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον από συλλέκτες και Oasis fans αναμένεται τεράστιο. Για τους κιθαρίστες όμως, το πραγματικό δέλεαρ δεν είναι απλώς η συλλεκτική αξία· είναι η δυνατότητα να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε ένα rig σχεδιασμένο γύρω από το χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας του Noel Gallagher.

Στο εσωτερικό των boards βρίσκεται ουσιαστικά ένα πλήρες snapshot της εξελιγμένης Noel Gallagher-era προσέγγισης στον κιθαριστικό ήχο − πολύ πιο σύνθετη απ’ ό,τι πιστεύουν όσοι τον συνδέουν αποκλειστικά με “τέρμα Marshall και τέλος”.

Τα rigs που επιμελήθηκε ο Mike Hill βασίζονται σε sophisticated switching architecture, σχεδιασμένη ώστε ο Gallagher να μπορεί να αλλάζει ολόκληρες αλυσίδες effects με ένα μόνο πάτημα, διατηρώντας παράλληλα απόλυτα καθαρό signal path για live χρήση.

Ανάμεσα στα εφέ ξεχωρίζουν μονάδες delay, modulation και overdrive, με τη λογική του board να παραπέμπει περισσότερο σε σύγχρονο arena-touring rig παρά στο ωμό Britpop setup των πρώτων Oasis χρόνων. Κάτι τέτοιο βέβαια αντικατοπτρίζει και την εξέλιξη του ίδιου του Noel ως κιθαρίστα. Αν στα χρόνια του Definitely Maybe το ζητούμενο ήταν κυρίως η ένταση, το layering και το “wall of sound” από cranked amps, στις μεταγενέστερες περιόδους ο Gallagher άρχισε να χτίζει πολύ πιο επεξεργασμένους ambient και textural ήχους, με σημαντικά μεγαλύτερη εξάρτηση από effects processing και programmable switching systems. Αυτό ακριβώς κάνει τα συγκεκριμένα πεντάλ τόσο ενδιαφέροντα για gear heads και συλλέκτες. Δεν πρόκειται απλώς για μερικά πεντάλ στη σειρά, αλλά για επαγγελματικά touring systems σχεδιασμένα γύρω από τις ανάγκες των live με προδιαγραφές σταδίου. Το γεγονός μάλιστα ότι τα πεντάλ προέρχονται απευθείας από την προσωπική συλλογή του Noel ανεβάζει κατακόρυφα την αξία τους. Τώρα πια που οι Oasis έφτασαν να... περπατούν πάνω στο νερό, ποιος ξέρει πού θα φτάσουν τα bids.





--