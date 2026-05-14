Foo Fighters – Ariana Grande, σημειώσατε 2

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια promo συνέντευξης που έδωσε ο David Grohl στις αρχές Μαΐου, με αφορμή το ολόφρεσκο άλμπουμ των Foo Fighters, Your Favourite Toy – κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου από τις Roswell Records/RCA. Ο Grohl σκόπευε αρχικά να ονομάσει το album "For good”, εξαιτίας ενός στίχου που υπάρχει στο τραγούδι “Your favourite toy”: Get back, hear that boy / Someone threw away your favourite toy for good.

Με το "For Good" οι Foo Fighters κόλλησαν. Το βρήκαν ιδανικό τίτλο τόσο για το εν λόγω single όσο και για το νέο album. Όλα όμως άλλαξαν όταν βγήκε το “Wicked: For Good”, sequel του blockbuster Wicked, της επιτυχίας που πέρασε στην Ariana Grande το στέμμα της Judy Garland.

Ο Grohl παραδέχτηκε μάλιστα ότι εκνευρίστηκε πολύ όταν συνειδητοποίησε πως το φιλμ είχε καπαρώσει ήδη τον τίτλο, με αποτέλεσμα οι Foo Fighters να μετονομάσουν τόσο το τραγούδι όσο και τελικά ολόκληρο το album σε “Your Favorite Toy”.

Για την ιστορία, οι Foo Fighters είναι ήδη on the road, με το Τake Cover Tour 2026, ενώ η Ariana Grande συνεχίζει το promo frenzy γύρω από το Wicked: For Good, παράλληλα με το νέο της album Petal που αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.



