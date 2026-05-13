Η Northern Soul ξαναχτυπά με νέο doc στις βρετανικές αίθουσες

Σπίνες, all-nighters και 45άρια ανάβουν ξανά τη φλόγα για τον μύθο των soulful ravers της δεκαετίας του '70.

Avopolis Team

Αυτές τις μέρες κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες της Βρετανίας ένα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ για τη θρυλική κουλτούρα της Northern Soul. Πρόκειται για το Northern Sοul: Still Burning και πίσω από τις κάμερες βρίσκεται ξανά ο Alan Byron, δημιουργός και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Keep On Burning: The Story of Northern Soul το 2012. Tο νέο project όμως συν-σκηνοθετεί η Elaine Constantine, connaisseuse του είδους που επίσης είχε απογειώσει το hype του το 2014, με την cult-status ταινία μυθοπλασίας Northern Soul.

Η νέα τους δουλειά λειτουργεί ως συνέχεια της καταγραφής του 2012 και περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό, αποκατεστημένα footage της εποχής καθώς και συνεντεύξεις με DJs, δημοσιογράφους, συλλέκτες και προσωπικότητες που συνδέθηκαν με το κίνημα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το βάρος πέφτει περισσότερο στη διαχρονική επιρροή του κινήματος από τα «ιδρωμένα» dancefloor στα τέλη της δεκαετίας του 60s έως και σήμερα.

Το φιλμ έχει ήδη συγκεντρώσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές από τον βρετανικό Τύπο. Ο Guardian μιλά για μια «ζωντανή γιορτή» της σκηνής, ενώ και οι The Times σημειώνουν πως το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει με ενέργεια και νοσταλγία τη μοναδική ατμόσφαιρα της Northern Soul και τη σύνδεσή της με τη μεταγενέστερη rave κουλτούρα.

Το Northern Soul: Still Burning θα προβάλλεται από τις 15 Μαΐου σε επιλεγμένες arthouse βρετανικές αίθουσες, ενώ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί διεθνής streaming κυκλοφορία.

 

