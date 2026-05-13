Οι U2 δίνουν μια πρώτη γεύση από το νέο single "Street Of Dreams" μέσα από γύρισμα video στο Μεξικό

Οι U2 μοιράστηκαν backstage footage από τα γυρίσματα του νέου τους video clip για το επερχόμενο single “Street Of Dreams”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού ανάμεσα σε πλήθος θαυμαστών, βροχή, κεραυνούς και αυτοσχέδια singalongs στους δρόμους.

Το συγκρότημα εδώ και καιρό φημολογείται ότι δουλεύει πάνω στο 15ο studio άλμπουμ του, ενώ μέσα στο 2026 έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο EPs με νέο υλικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Rolling Stone, ο νέος δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Όλα δείχνουν πως το “Street Of Dreams” θα αποτελέσει το πρώτο επίσημο single του άλμπουμ. Στο video που δημοσίευσε το συγκρότημα, οι U2 εμφανίζονται να παίζουν το κομμάτι πάνω στην οροφή ενός λεωφορείου, ενώ γύρω τους συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου που τραγουδά και χτυπά ρυθμικά τα χέρια στον αέρα.

Ο Bono ακούγεται να τραγουδά: “La calle, calle de los sueños / All the doors are open on the street of dreams”.

Στη λεζάντα του video, το συγκρότημα έγραψε: “Πήραμε λεωφορείο στην Πόλη του Μεξικού με προορισμό το Street Of Dreams. Η δικαιοσύνη σαν εμμονή, η αγάπη σαν πομπή στους δρόμους των ονείρων.”

Σε επόμενη ανάρτηση, οι U2 αποκάλυψαν πως δυνατή βροχή και καταιγίδα “κατέστρεψαν τη γεννήτρια των γυρισμάτων”, με αποτέλεσμα ένας “μπερδεμένος αλλά φιλόξενος γείτονας” να τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν το μπαλκόνι του. Εκεί, το συγκρότημα αυτοσχεδίασε singalongs των “Vertigo” και “Desire” μαζί με το συγκεντρωμένο πλήθος μέχρι να συνεχιστούν τα γυρίσματα.