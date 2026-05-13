Οι Overmono ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Pure Devotion" και μοιράζονται το single "Lockup"

Οι Overmono ανακοίνωσαν το δεύτερο studio άλμπουμ τους με τίτλο Pure Devotion, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου 2026 μέσω της XL Recordings.

Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει 11 κομμάτια και συμμετοχές από τους John Joseph Holt, Ruthven, Kindora και Rock Floyd, ενώ το αδελφικό duo αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων χρησιμοποίησε synths από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, αλλά και ένα παλιό μεγάφωνο ανακοινώσεων σιδηροδρομικού σταθμού.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι Overmono περιέγραψαν τη δημιουργία του δίσκου σαν μια διαρκή διαδικασία εξερεύνησης:

«Για εμάς η μουσική ήταν πάντα θέμα διασκέδασης. Να είμαστε μαζί στο studio, να γελάμε και να ψάχνουμε συνεχώς νέους τρόπους να φτιάχνουμε ήχους. Μαθαίνουμε διαρκώς και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι».

Το duo εξήγησε επίσης πως στόχος τους ήταν το Pure Devotion να αποτυπώσει τη φυσική αίσθηση των studio χώρων τους, μέσα από αλλόκοτες μεθόδους επεξεργασίας και ηχογράφησης: «Το vocal δεν κάθεται σωστά; Ας το περάσουμε μέσα από ένα παλιό tannoy speaker στο υπόγειο. Το synth χρειάζεται περισσότερο twang; Ας το παίξουμε μέσα από ένα μεγάφωνο ανακοινώσεων σταθμού από τη δεκαετία του ’30».

Οι ίδιοι αποκάλυψαν επίσης ότι πέρασαν ταινίες πάνω από μαγνήτες, “τίναξαν” ηχεία, χρησιμοποίησαν ένα φτηνό overclocked FX unit που είχαν βρει πριν χρόνια στο Bromley, ενώ έφτασαν μέχρι και στο σημείο να ψήσουν στο φούρνο ένα πιατίνι καλυμμένο με καφέ, πατατάκια και ξύδι.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, οι Overmono έδωσαν στη δημοσιότητα και το πρώτο single “Lockup”, ένα κομμάτι που συνεχίζει τη χαρακτηριστική τους ένταση ανάμεσα σε rave ευφορία, broken beats και συναισθηματική αποσύνθεση των dancefloors.