Οι King Crimson ανακοινώνουν νέο live album με τις ιστορικές εμφανίσεις τους στη Νέα Υόρκη το 2014

Το 2014 NYC καταγράφει τις τέσσερις εμφανίσεις της μπάντας στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2014 – την πρώτη περιοδεία τους έπειτα από έξι χρόνια απουσίας, αλλά και την πρώτη εμφάνιση του επικού σχήματος με τους τρεις ντράμερ: οι Gavin Harrison και Pat Mastelotto, μέλη ήδη προηγούμενων line-up, και ο χαρισματικός, και εκλιπών, Bill Rieflin.

Το υλικό προέρχεται από την πολυκάναλη ηχογράφηση των συναυλιών ενώ το vinyl cut ανέλαβε ο Jason Mitchell στα Loud Mastering, με την έκδοση να τυπώνεται σε audiophile βινύλιο 200 γραμμαρίων. Τη συλλεκτική αξία της έκδοσης συμπληρώνει και ένα νέο κείμενο του βιογράφου των King Crimson και συντάκτη του Prog, Sid Smith.

Η κυκλοφορία του 2014 NYC σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σειράς live κυκλοφοριών των King Crimson, όλες σε διπλό βινύλιο 200 γραμμαρίων και διπλό CD, με τις εμφανίσεις όλων των line-ups της περιόδου 2014–2021.

Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί και η συλλεκτική έκδοση διπλού Blu-ray με ολόκληρη την αμερικανική περιοδεία των King Crimson το 2014, η οποία θα περιλαμβάνει και το 2014 NYC και αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026.