Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Josephine Baker σε νέο biopic

Η FKA twigs τολμάει τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία της γαλλο-σενεγαλέζας σκηνοθέτριας Maïmouna Doucouré,

FKA twigs
Avopolis Team

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο που η FKA twigs είναι πραγματικά on fire. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ EUSEXUA Afterglow, τις αποθεωτικές κριτικές για τις πρόσφατες εμφανίσεις της στο Coachella, τη διπλή συμμετοχή της στο επίκαιρο “Mother Mary”, σε ρόλο αλλά και με νέα τραγούδια στο soundtrack, η ασταμάτητη Βρετανίδα φαίνεται φυσικό που επιλέγει τώρα να φορέσει τα «καπνισμένα» τακούνια της Josephine Baker.

Η Baker υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του 20ου αιώνα – performer, χορεύτρια, τραγουδίστρια και ακτιβίστρια, που επαναπροσδιόρισε τη σκηνική παρουσία και τη θέση των μαύρων γυναικών στις τέχνες, με όπλο της μια ακαταμάχητη avant-garde αισθητική. Η «μετενσάρκωση» της στην FKA twigs μοιάζει σχεδόν αυτονόητη. Η τολμηρή, θαραλλέα και πολυμορφική persona της δεύτερης θριαμβεύει εκεί που μουσική, σώμα, χορός, μόδα και performance γίνονται ένα.

Η Maïmouna Doucouré, γνωστή από τις ταινίες Cuties” και “Hawa”, έχει δηλώσει πως η ταινία δεν θα περιστρέφεται μόνο γύρω από τον καλλιτεχνικό μύθο της Baker, θα αναδείξει και τον πολιτικό και αντιρατσιστικό ακτιβισμό της.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο και προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το cast ή την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.

 

