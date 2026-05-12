Πληροφορίες

Οι Goat επιστρέφουν στην Αθήνα για δύο διονυσιακές βραδιές στο Gazarte Ground Stage

Οι μυστηριώδεις Goat φέρνουν ξανά στην Αθήνα το ψυχεδελικό τελετουργικό τους σύμπαν, για δύο εκρηκτικά live στο Gazarte Ground Stage στις 30 και 31 Οκτωβρίου.

Goat
Avopolis Team

Οι Goat, το αινιγματικό και απόλυτα ξεχωριστό συγκρότημα από τη Σουηδία, επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις στο gazarte ground stage, την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Μία μπάντα με σχεδόν μυθικό status, που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μουσικό σύμπαν γεμάτο μυστήριο και απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, επιστρέφει σε ένα κοινό που τους έχει αγκαλιάσει, για άλλο ένα βιωματικό live.

Από το δισκογραφικό τους ντεμπούτο με το World Music το 2012, οι Goat έγιναν αμέσως σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική διαφορετικότητα. Ψυχεδέλεια, afrobeat, kraut, funk, desert grooves, tribal ρυθμοί και αχαλίνωτο rock’n’roll προσμειγνύονται σε έναν ήχο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Με κορυφαία albums όπως τα CommuneRequiemHeadsoup και Medicine, και με τις live εμφανίσεις τους να έχουν πλέον αποκτήσει θρυλικό status, οι Goat έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα cult ονόματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής.

Παρά το ότι η ταυτότητά τους παραμένει σκόπιμα κρυμμένη πίσω από μάσκες, κοστούμια και μία μαγευτική μυθολογία, οι Goat παραμένουν ένα άκρως ουσιαστικό σχήμα, που δίνει βάση στη μουσική όσο και στη σκηνική παρουσία. Με εκρηκτικές, διονυσιακές και καθηλωτικές συναυλίες, γεμάτες κίνηση, χρώμα και μια ενέργεια που παρασύρει τους πάντες, οι Σουηδοί έχουν καταφέρει κάθε εμφάνισή τους να λογίζεται σαν σπουδαίο γεγονός κι έτσι δεν είναι τυχαίο το ότι η επιστροφή τους στην Ελλάδα γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό.

Στο τέλος του Οκτωβρίου, η Αθήνα θα παραδοθεί ξανά στον ρυθμό τους. Σε δύο βραδιές που αφήνουν μηδενικό περιθώριο για απουσία, οι σπουδαίοι Goat επιστρέφουν και το Gazarte Ground Stage ετοιμάζεται να τους υποδεχτεί, για άλλο ένα series of events-σταθμό για την ιστορία του!

Τα εισιτήρια κοστίζουν 40€ (προπώληση) και 45€ (ταμείο).

Προπώληση πραγματοποιείται μέσω της more.com και του δικτύου καταστημάτων της.

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/goat-live-in-athens

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Goat

Οι Goat επιστρέφουν στην Αθήνα για δύο διονυσιακές βραδιές στο Gazarte Ground Stage

Οι μυστηριώδεις Goat φέρνουν ξανά στην Αθήνα το ψυχεδελικό τελετουργικό τους σύμπαν, για δύο...
Fat Dog

Οι Fat Dog κυκλοφορούν το νέο single “Go F*** Urself” με ρετρό electro-pop διάθεση

Οι Fat Dog συνεχίζουν το χαοτικό τους σερί με το "Go Fuck Urself", ένα ειρωνικό synth-driven...
Shearwater

Οι Shearwater ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "The New World"

Οι Shearwater ετοιμάζονται να παρουσιάσουν το νέο άλμπουμ "The New World", ένα φιλόδοξο και...

Featured

Metallica

Metallica 2026: Από τη Μαλακάσα στο ΟΑΚΑ, μια γενιά δρόμος

 Τρύπες, Ζορμπάς, 80 νταλίκες και 90.000 φωνές: Το χρονικό μιας εμφάνισης που απέδειξε ότι η...
Turner Cody and the Soldiers of Love – Out For Blood

Turner Cody and the Soldiers of Love – Out For Blood

Ο Θανάσης Μήνας συστήνει έναν ταλαντούχο neo-folk τραγουδοποιό και κυρίως έναν δεινό αφηγητή...
Victory Collapse

Ένα πρωινό με τους Victory Collapse

Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του δεύτερου single από το νέο άλμπουμ και λίγο πριν την επίσημη...

Best of Network