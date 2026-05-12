Οι Goat επιστρέφουν στην Αθήνα για δύο διονυσιακές βραδιές στο Gazarte Ground Stage

Οι Goat, το αινιγματικό και απόλυτα ξεχωριστό συγκρότημα από τη Σουηδία, επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις στο gazarte ground stage, την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Μία μπάντα με σχεδόν μυθικό status, που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μουσικό σύμπαν γεμάτο μυστήριο και απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, επιστρέφει σε ένα κοινό που τους έχει αγκαλιάσει, για άλλο ένα βιωματικό live.

Από το δισκογραφικό τους ντεμπούτο με το World Music το 2012, οι Goat έγιναν αμέσως σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική διαφορετικότητα. Ψυχεδέλεια, afrobeat, kraut, funk, desert grooves, tribal ρυθμοί και αχαλίνωτο rock’n’roll προσμειγνύονται σε έναν ήχο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Με κορυφαία albums όπως τα Commune, Requiem, Headsoup και Medicine, και με τις live εμφανίσεις τους να έχουν πλέον αποκτήσει θρυλικό status, οι Goat έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα cult ονόματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής.

Παρά το ότι η ταυτότητά τους παραμένει σκόπιμα κρυμμένη πίσω από μάσκες, κοστούμια και μία μαγευτική μυθολογία, οι Goat παραμένουν ένα άκρως ουσιαστικό σχήμα, που δίνει βάση στη μουσική όσο και στη σκηνική παρουσία. Με εκρηκτικές, διονυσιακές και καθηλωτικές συναυλίες, γεμάτες κίνηση, χρώμα και μια ενέργεια που παρασύρει τους πάντες, οι Σουηδοί έχουν καταφέρει κάθε εμφάνισή τους να λογίζεται σαν σπουδαίο γεγονός κι έτσι δεν είναι τυχαίο το ότι η επιστροφή τους στην Ελλάδα γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό.

Στο τέλος του Οκτωβρίου, η Αθήνα θα παραδοθεί ξανά στον ρυθμό τους. Σε δύο βραδιές που αφήνουν μηδενικό περιθώριο για απουσία, οι σπουδαίοι Goat επιστρέφουν και το Gazarte Ground Stage ετοιμάζεται να τους υποδεχτεί, για άλλο ένα series of events-σταθμό για την ιστορία του!

Τα εισιτήρια κοστίζουν 40€ (προπώληση) και 45€ (ταμείο).

Προπώληση πραγματοποιείται μέσω της more.com και του δικτύου καταστημάτων της.

