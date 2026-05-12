Οι Shearwater ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "The New World"

Οι Shearwater ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ The New World, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου 2026 μέσω της δικής τους Polyborus label, σε συνεργασία με τη Secretly Distribution. Παράλληλα, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα τα δύο πρώτα singles του δίσκου, τα “Daydream Unbeliever” και “More and More”.

Το σχήμα των Jonathan Meiburg, Emily Lee και Dan Duszynski συνεχίζει να κινείται σε μια περιοχή όπου η art rock, η folk και οι ατμοσφαιρικές ενορχηστρώσεις λειτουργούν σαν ανήσυχος καθρέφτης της εποχής. Όπως δήλωσε ο Meiburg:

“Αν είστε σαν κι εμάς, ξυπνάτε νιώθοντας ότι ο κόσμος καίγεται και ελπίζετε πως θα μπορούσατε να τον κατανοήσετε αν ξέρατε από πού να αρχίσετε. Τα “Daydream Unbeliever” και “More and More” γεννήθηκαν από αυτή την άβολη αίσθηση. Αν σας κάνουν να νιώσετε έστω και λίγο λιγότερο τρελοί, καλώς ήρθατε σπίτι.”

Το The New World διαδέχεται το ιδιαίτερα αγαπητό The Great Awakening του 2022 και βρίσκει τους Shearwater να παίρνουν ένα σημαντικό καλλιτεχνικό ρίσκο. Ύστερα από έξι άλμπουμ στις Sub Pop και Matador, το συγκρότημα αποφάσισε να χρηματοδοτήσει, να παράξει και να κυκλοφορήσει μόνο του το νέο έργο, συμπυκνώνοντας τέσσερα χρόνια ταξιδιών, συνεργασιών και fieldwork σε έναν δίσκο που μοιάζει να αναπνέει ανάμεσα σε διαφορετικές γεωγραφίες και πολιτισμούς.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Shahzad Ismaily, Doug Wieselman, Farouz Zriek, Leo Abrahams, Mamadou Kouyate, Mahamadou Tounkara, Moctar Kouyate των Ngoni Ba, αλλά και ο πάντα απρόβλεπτος Thor Harris.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Λονδίνο, Βερολίνο, Νέα Υόρκη και στο Τέξας, με τον Dan Duszynski στον ρόλο του βασικού μηχανικού ήχου, ενώ πρόσθετη παραγωγή ανέλαβαν οι Leo Abrahams και Danny Reisch. Η μίξη ολοκληρώθηκε στο Λος Άντζελες.