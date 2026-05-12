Οι Bloc Party επιστρέφουν με νέο album και single

To νέο album έρχεται το φθινόπωρο και το πρώτο τους single "Coming on strong" τιζάρει ήδη από σήμερα.

Bloc Party
Το Anatomy Of A Brief Romance, το έβδομο studio album της μπάντας και διαδοχο του Alpha Games του 2022, είναι σύμφωνα με το συγκρότημα η πιο προσωπική τους δουλειά έως σήμερα. Λειτουργεί σαν το χρονολόγιο ενός έρωτα – ακολουθεί όλη τη διαδρομή από τις πρώτες ματιές μέχρι τη συναισθηματική κατάρρευση και τον αποχαιρετισμό.

Ο frontman Kele Okereke ομολογεί πως οι στίχοι είναι οι πιο εξομολογητικοί που έχει γράψει μέχρι σήμερα. Ο δίσκος δείχνει να είναι το δικό του ημερολόγιο για το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης με τον σύντροφό του, και πατέρα των παιδιών του, και την αρχή ενός νέου έρωτα. Όπως αναφέρει, έγραψε για πρώτη φορά χωρίς συστολή τους πιο ειλικρινείς και άμεσους στίχους του για την οικειότητα και τη συναισθηματική έκθεση μέσα σε μια σχέση.

Το single “Coming On Strong”, το πρώτο δείγμα αυτής της δουλειάς, το λες μάλλον ρομαντικό και σίγουρα πιστό στον ήχο της μπάντας. Το Anatomy Of A Brief Romance θα περιλαμβάνει 14 κομμάτια σε παραγωγή του ακούραστου Trevor Horn και θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου.

 

