Οι The Family Men κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ "Co/de/termination"

Οι The Family Men από το Γκέτεμποργκ κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους Co/de/termination μέσω της Welfare Sounds & Records, συνεχίζοντας τη σκοτεινή και αποσταθεροποιητική πορεία που ξεκίνησαν με το No Sound Forever.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η μπάντα πραγματοποίησε εκτεταμένες περιοδείες στη Σουηδία και πέρα από αυτήν, χτίζοντας σταδιακά φήμη ως ένα από τα πιο ακραία και σωματικά live acts της σύγχρονης underground σκηνής. Από εκείνες τις μπάντες που δεν “παίζουν” απλώς πάνω στη σκηνή αλλά μοιάζουν να προκαλούν βραχυκύκλωμα στον ίδιο τον χώρο.

Το Co/de/termination αρνείται πεισματικά να περιοριστεί σε ένα μόνο genre. Οι The Family Men κινούνται ανάμεσα στο noise rock, τα κακοποιημένα ηλεκτρονικά, τις industrial υφές και τον πειραματισμό, χρησιμοποιώντας samplers, διαλυμένες κασέτες, παραμορφωμένα electronics και κιθάρες που ακούγονται σαν να λιώνουν από υπερφόρτωση.

Το αποτέλεσμα είναι ένας ωμός, ασταθής ηχητικός όγκος που δεν επιδιώκει την "ομορφιά" αλλά τη σύγκρουση. Μουσική που σε χτυπά σαν εργοστασιακός συναγερμός μέσα στις 3 τα ξημερώματα, ενώ η πόλη συνεχίζει να καίει σιωπηλά κάτω από neon φώτα και υγρό τσιμέντο.