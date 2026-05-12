Πληροφορίες

Οι The Family Men κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ "Co/de/termination"

Οι industrial metal θορυβοποιοί The Family Men επέστρεψαν με το "Co/de/termination", ένα βίαιο μείγμα noise rock, ηλεκτρονικών πειραματισμών και διαλυμένων industrial textures.

The Family Men
Avopolis Team

Οι The Family Men από το Γκέτεμποργκ κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους Co/de/termination μέσω της Welfare Sounds & Records, συνεχίζοντας τη σκοτεινή και αποσταθεροποιητική πορεία που ξεκίνησαν με το No Sound Forever.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η μπάντα πραγματοποίησε εκτεταμένες περιοδείες στη Σουηδία και πέρα από αυτήν, χτίζοντας σταδιακά φήμη ως ένα από τα πιο ακραία και σωματικά live acts της σύγχρονης underground σκηνής. Από εκείνες τις μπάντες που δεν “παίζουν” απλώς πάνω στη σκηνή αλλά μοιάζουν να προκαλούν βραχυκύκλωμα στον ίδιο τον χώρο.

Το Co/de/termination αρνείται πεισματικά να περιοριστεί σε ένα μόνο genre. Οι The Family Men κινούνται ανάμεσα στο noise rock, τα κακοποιημένα ηλεκτρονικά, τις industrial υφές και τον πειραματισμό, χρησιμοποιώντας samplers, διαλυμένες κασέτες, παραμορφωμένα electronics και κιθάρες που ακούγονται σαν να λιώνουν από υπερφόρτωση.

Το αποτέλεσμα είναι ένας ωμός, ασταθής ηχητικός όγκος που δεν επιδιώκει την "ομορφιά" αλλά τη σύγκρουση. Μουσική που σε χτυπά σαν εργοστασιακός συναγερμός μέσα στις 3 τα ξημερώματα, ενώ η πόλη συνεχίζει να καίει σιωπηλά κάτω από neon φώτα και υγρό τσιμέντο.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Goat

Οι Goat επιστρέφουν στην Αθήνα για δύο διονυσιακές βραδιές στο Gazarte Ground Stage

Οι μυστηριώδεις Goat φέρνουν ξανά στην Αθήνα το ψυχεδελικό τελετουργικό τους σύμπαν, για δύο...
Fat Dog

Οι Fat Dog κυκλοφορούν το νέο single “Go F*** Urself” με ρετρό electro-pop διάθεση

Οι Fat Dog συνεχίζουν το χαοτικό τους σερί με το "Go Fuck Urself", ένα ειρωνικό synth-driven...
Shearwater

Οι Shearwater ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "The New World"

Οι Shearwater ετοιμάζονται να παρουσιάσουν το νέο άλμπουμ "The New World", ένα φιλόδοξο και...

Featured

Metallica

Metallica 2026: Από τη Μαλακάσα στο ΟΑΚΑ, μια γενιά δρόμος

 Τρύπες, Ζορμπάς, 80 νταλίκες και 90.000 φωνές: Το χρονικό μιας εμφάνισης που απέδειξε ότι η...
Turner Cody and the Soldiers of Love – Out For Blood

Turner Cody and the Soldiers of Love – Out For Blood

Ο Θανάσης Μήνας συστήνει έναν ταλαντούχο neo-folk τραγουδοποιό και κυρίως έναν δεινό αφηγητή...
Victory Collapse

Ένα πρωινό με τους Victory Collapse

Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του δεύτερου single από το νέο άλμπουμ και λίγο πριν την επίσημη...

Best of Network