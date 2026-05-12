Οι Σουηδοί Gadget επέστρεψαν με το νέο EP "Coerced"

Οι Gadget επέστρεψαν με το νέο οκτάτρακo EP Coerced μέσω της De:Nihil Records, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική τους κυκλοφορία εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Το EP περιλαμβάνει επτά κομμάτια γραμμένα μεταξύ 2019 και 2023, καθώς και μια νέα εκδοχή του "Funerary Rites", το οποίο είχε αρχικά παρουσιαστεί ψηφιακά το 2020. Η μπάντα παραμένει πιστή στον ακραίο ηχητικό της πυρήνα, συνδυάζοντας grindcore, hardcore punk και death metal, αυτή τη φορά με ακόμη πιο έντονες noise και sludge αποχρώσεις, σαν κάποιος να πέταξε σκουριασμένες λαμαρίνες μέσα σε βιομηχανικό καταστροφέα.

Το Coerced αποτελεί επίσης την πρώτη ηχογράφηση με τη νέα σύνθεση των Gadget, πλέον με την Emilia Henriksson στα φωνητικά και τον Kristofer Jankarls στην κιθάρα.

Οι Gadget σχηματίστηκαν τον χειμώνα του 1999/2000 από τους William Blackmon και Rikard Jansson, με στόχο ένα grindcore βαθιά επηρεασμένο από death metal, d-beat hardcore και doom. Μετά την πρώτη τους demo ηχογράφηση υπέγραψαν στη Relapse Records, κυκλοφορώντας τρία studio albums μεταξύ 2004 και 2016, αλλά και splits με μπάντες όπως οι Exhumed, Phobia και Retaliation.

Στην πορεία μοιράστηκαν σκηνές με ονόματα όπως οι Napalm Death, Primitive Man και Cloud Rat, ενώ εμφανίστηκαν και σε φεστιβάλ όπως τα Hellfest, Maryland Deathfest και Brutal Assault.

Η αποχώρηση του τραγουδιστή Emil Gustavsson το 2019 και η πανδημία που ακολούθησε φρέναραν προσωρινά τη δραστηριότητα της μπάντας, όμως η Emilia Henriksson, αρχικά ως live συνεργάτιδα μετά την πανδημία, κατέληξε να γίνει μόνιμο μέλος το 2023. Μαζί με τον Kristofer Jankarls, οι Gadget μοιάζουν πλέον να μπαίνουν σε μια νέα εποχή, πιο θορυβώδη, πιο βαριά και πιο ασφυκτική από ποτέ.