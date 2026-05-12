Οι Pet Shop Boys κυκλοφόρησαν ένα λεύκωμα για τα 40 χρόνια της οπτικής τους ταυτότητας

Ελάχιστοι στη μουσική βιομηχανία γνώριζαν τι σημαίνει branding στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Και κανένας δεν το έκανε τόσο αριστοτεχνικά όσο οι Pet Shop Boys. Αυτή είναι η αξία του “Pet Shop Boys Volume”, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από την Thames & Hudson. Ένα εκτενές λεύκωμα 592 σελίδων που αποτελεί την πληρέστερη οπτική αναδρομή στην ιστορία των PSB από το 1984 έως το 2024.

Η έκδοση συμπίπτει με τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Please, το ντεμπούτο άλμπουμ του 1986, και εμπλουτίζει την καταγραφή του Catalogue, λεύκωμα του 2006, με όλο το δημιουργικό σύμπαν που έχτισαν οι Pet Shop Boys τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Το Volume δεν είναι ένα coffee table must για τους fans. Είναι η υπενθύμιση του πόσο καθοριστικοί υπήρξαν οι Pet Shop Boys στη διαμόρφωση της σύγχρονης βρετανικής pop αισθητικής. Από τα μινιμαλιστικά εξώφυλλα των δίσκων, με την αυστηρή τυπογραφία και τα αγέλαστα πορτρέτα του διδύμου, μέχρι τη σκηνογραφία των συναυλιών, τη μόδα και τα videos, οι PSB ήταν από τους πρώτους που έντυσαν την pop με τη σοβαρότητα ενός ολοκληρωμένου καλλιτεχνικού statement.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μυθολογία έπαιξαν οι συνεργασίες τους με εμβληματικούς δημιουργούς, όπως οι Mark Farrow, Eric Watson, Derek Jarman, Bruce Weber, Ζaha Hadid και άλλοι πολλοί που μέσα από το σύμπαν της μπάντας επηρέασαν βαθιά τη σχέση της βρετανικής pop με το design, τη μόδα και τη σύγχρονη τέχνη.