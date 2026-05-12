Οι Fat Dog κυκλοφορούν το νέο single “Go F*** Urself” με ρετρό electro-pop διάθεση

Οι Fat Dog συνεχίζουν το χαοτικό τους σερί με το "Go Fuck Urself", ένα ειρωνικό synth-driven single γεμάτο 80s παλμό, σαρκασμό και ηλεκτρισμένη ένταση.

Fat Dog
Avopolis Team

Οι Fat Dog έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο single "Go Fuck Urself", το πρώτο νέο τους κομμάτι για το 2026, συνεχίζοντας την αλλόκοτη και εκρηκτική διαδρομή που ξεκίνησε με το περσινό ντεμπούτο άλμπουμ WOOF. και τα αυτόνομα singles "Peace Song" και "Pray To That".

Το συγκρότημα από το Νότιο Λονδίνο αυτή τη φορά βουτά σε μια πιο 80s electro-pop αισθητική, χτίζοντας το "Go Fuck Urself" πάνω σε αέρινα synths, παλλόμενα beats και μια ειρωνική διάθεση που θυμίζει μεταμεσονύχτιο neon εφιάλτη σε βρόμικο arcade.

Ο frontman Joe Love τραγουδά:

“Some jokers play the same old game / No one to annoy / Find a mirror and the person to blame”

πριν το κομμάτι οδηγηθεί σε ένα σχεδόν tongue-in-cheek ρεφρέν:

“Go and fuck yourself / I’m going to take you all down / before I take myself”.

Το single συνυπογράφεται στην παραγωγή από τον ίδιο τον Love μαζί με τον Oli Bayston, γνωστό από τις συνεργασίες του με τις Mary In The Junkyard και Kelly Lee Owens.

Παράλληλα, το κομμάτι συνοδεύεται από ένα νέο video clip με gritty αισθητική, στο οποίο ο Joe Love εμφανίζεται να προετοιμάζεται ψυχολογικά για να μπει σε wrestling ring, σαν χαρακτήρας που έχει βγει από κάποιο μεταμεσονύχτιο βρετανικό fever dream.

Το "Go Fuck Urself" φτάνει λίγο πριν οι Fat Dog ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές festival εμφανίσεις τους, ενώ τον Οκτώβριο ακολουθεί headline περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη.

 

 

