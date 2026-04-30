DISORDER Festival: Νέα σκοτεινή γιορτή κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο στην Αθήνα

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, το DISORDER Festival κάνει την παρθενική του εμφάνιση στον open-air χώρο του Universe K-5 Arena, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένα νέο σημείο συνάντησης για τη darkwave, το post-punk και τον σύγχρονο synth ήχο.

Headliners της πρώτης ημέρας είναι οι She Past Away, το τουρκικό darkwave δίδυμο που έχει μετατρέψει τη μελαγχολία σε διεθνές underground φαινόμενο, με τον χαρακτηριστικό συνδυασμό παγωμένων synths και τελετουργικών ρυθμών.

Το line-up της 12ης Ιουνίου συμπληρώνουν οι KITE, που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα φέρνοντας τον δραματικό synthpop ήχο τους, οι Diorama με την έντονα συναισθηματική ηλεκτρονική τους προσέγγιση, καθώς και οι Reflection Black, που ανοίγουν τη βραδιά με gothic rock και post-punk διαθέσεις.

Το φεστιβάλ συνεχίζεται το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Death Disco με το DISORDER – Epilogue. Εκεί θα εμφανιστούν οι Frozen Plasma, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της futurepop/electro σκηνής που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μαζί με τους Our Banshee, οι οποίοι θα παρουσιάσουν και νέο, ακυκλοφόρητο υλικό.

Μετά το πέρας των συναυλιών και τις δύο ημέρες, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη βραδιά στα official after show parties που θα πραγματοποιηθούν στο Death Disco.

Το DISORDER Festival επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη σύγχρονη σκοτεινή σκηνή, συνδέοντας διεθνή και εγχώρια ονόματα σε ένα διήμερο που υπόσχεται ένταση, ρυθμό και μια ατμόσφαιρα που ακροβατεί ανάμεσα στο club και το συναυλιακό βίωμα.

Πληροφορίες:

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

DISORDER FESTIVAL

Venue: Universe K-5 Arena (Λεωφόρος Κηφισού 87, 12241, Αθήνα)

Bands: She Past Away, Kite, Diorama, Reflection Black

Doors open: 18:00

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

DISORDER – EPILOGUE

Venue: Club Death Disco (Ογύγου 16, Ψυρρή, 10554, Αθήνα)

Bands: Frozen Plasma + Our Banshee

Doors open: 21:00

Εισιτήρια:



GOLDEN PASS — 55€

Περιορισμένη διαθεσιμότητα

Περιλαμβάνει:

• Πρόσβαση στο DISORDER Festival (Παρασκευή 12 Ιουνίου – Universe K-5 Arena)

• Πρόσβαση στο DISORDER – Epilogue (Σάββατο 13 Ιουνίου – Club Death Disco) με live εμφάνιση των Frozen Plasma (DE) και ενός local act (TBA)

• Πρόσβαση στο official DISORDER after show party την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Death Disco

• Πρόσβαση στο Dystopian Nights Party το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Death Disco

DJ sets: Darkwave / Post Punk / Synth / Goth / EBM / Indie

E-TICKET 12 Ιουνίου - Γενική είσοδος - 40€



E-TICKET 13 Ιουνίου - Γενική είσοδος - 20€





