Οι The Young Gods έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2026

Μια από τις πιο επιδραστικές και πρωτοποριακές μπάντες της ευρωπαϊκής industrial σκηνής, οι The Young Gods, ετοιμάζονται να εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 2 Οκτωβρίου 2026, σε μια συναυλία που για χρόνια έμοιαζε με απωθημένο για το εγχώριο κοινό.

Η ιστορία τους ξεκινά το 1982 στη Γενεύη, όταν ο Franz Treichler, απογοητευμένος από την κυριαρχία του new wave, στρέφεται σε ένα νέο εργαλείο της εποχής: το sampler. Αντί για την παραδοσιακή κιθαριστική προσέγγιση, αρχίζει να πειραματίζεται με loops και ηχητικές αποδομήσεις, συνδυάζοντας επιρροές από το punk και την κλασική μουσική. Λίγα χρόνια αργότερα, μαζί με τους Cezare Pizzi και Frank Bagnoud, διαμορφώνει το σχήμα που θα εξελιχθεί στους The Young Gods.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, η μπάντα επαναπροσδιόρισε τη χρήση των samplers στη rock μουσική, μετατρέποντάς τα από εργαλείο αναπαραγωγής σε όχημα δημιουργικής ανασύνθεσης. Το ομώνυμο ντεμπούτο τους το 1987 θεωρείται ορόσημο για το industrial, ενώ το L’Eau Rouge (1989) διεύρυνε ακόμα περισσότερο τα όρια του ήχου τους. Με το TV Sky (1992) πέτυχαν το καθοριστικό τους άνοιγμα σε ευρύτερα ακροατήρια, σε μια περίοδο που το industrial rock αποκτούσε μεγαλύτερη απήχηση διεθνώς.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι The Young Gods δεν επαναπαύτηκαν ποτέ, κινούμενοι ανάμεσα σε industrial, ambient και πιο πειραματικές φόρμες, διατηρώντας μια σταθερά ανήσυχη δημιουργική πορεία. Από τα πιο σκοτεινά club των 90s μέχρι τις πιο αφαιρετικές τους δουλειές, το σχήμα παρέμεινε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν τη σύγκρουση ανάμεσα στον θόρυβο και τη δομή.

Με αφορμή τα 40 χρόνια πορείας τους, επέστρεψαν το 2025 με το Appear Disappear, έναν δίσκο πιο ωμό και ηλεκτρονικό από ποτέ, που αντανακλά το παρόν με ένταση και σαφήνεια.

Η εμφάνισή τους στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2026 δεν είναι απλώς μια ακόμα συναυλία, αλλά μια συνάντηση με μια μπάντα που για δεκαετίες επαναπροσδιορίζει το τι μπορεί να σημαίνει “rock” στον σύγχρονο κόσμο. Για πολλούς, είναι η πρώτη –και ίσως μοναδική– ευκαιρία να δουν ζωντανά ένα σχήμα που διαμόρφωσε μια ολόκληρη ηχητική γλώσσα.

INFO: Προπώληση εισιτηρίων (more.com): 30€ , on the spot : 35€



Gazarte Ground Stage: Βουτάδων 32-34, Γκάζι, Αθήνα.












