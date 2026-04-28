Ο John Maus επιστρέφει πιο σκοτεινός από ποτέ στην Αθήνα

It’s later than you think. Και ο John Maus έρχεται στην Αθήνα στις 16 Μαΐου για να το αποδείξει.

John Maus
Avopolis Team

Δύο δεκαετίες μετά την έναρξη μιας καριέρας που κινείται στα όρια του synth-pop, της φιλοσοφίας και της ωμής συναισθηματικής έκρηξης, ο Αμερικανός μουσικός και ακαδημαϊκός παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ, Later Than You Think, ίσως το πιο σκοτεινό, επείγον και πνευματικά φορτισμένο έργο του μέχρι σήμερα.

Ο Maus έχει χαρακτηριστεί «philosopher pop star» για τον τρόπο που ενώνει lo-fi synth αισθητική με διανοητική αυστηρότητα και υπαρξιακή ένταση. Με σπουδές στην πειραματική μουσική και διδακτορικό στην πολιτική επιστήμη, μετατρέπει το synth-pop σε πεδίο στοχασμού και συναισθηματικής σύγκρουσης.

Το Later Than You Think εξερευνά θεματικές όπως δικαιοσύνη, εξομολόγηση, μεταμόρφωση και πνευματικός πόλεμος. Κομμάτια όπως το “I Hate Antichrist”, το “Reconstruct Your Life” και το “Losing Your Mind” ισορροπούν ανάμεσα σε post-punk παλμό, μπάσα που στοιχειώνουν και μελωδίες που μοιάζουν ταυτόχρονα ιερές και ανήσυχες.

Με άλμπουμ όπως We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves και Screen Memories, ο John Maus έχει καθιερωθεί ως cult φιγούρα με θρυλικές, σχεδόν καθαρτικές live εμφανίσεις. Εμφανίσεις όπου η ένταση δεν παίζεται απλώς· βιώνεται.

Στις 16 Μαΐου, η Αθήνα θα βρεθεί μέσα σε αυτό το σύμπαν. Synths, σκοτάδι, έκσταση.

Πληροφορίες:

Εισιτήρια
— EARLY BIRDS 22€
— PRESALE - PHASE A 25€

Ημερομηνία: 16 Μαΐου 2026

Χώρος: ARCH CLUB, Αθήνα (Κρήτης 1 &, Πέτρου Ράλλη 29, Ταύρος, 177 78)

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com και του δικτύου καταστημάτων του.

Link προπώλησης:
JOHN MAUS [US] | Athens | Εισιτήρια online! | More.com

 

Διαβάστε Ακόμα

Taylor Swift

H Taylor Swift κατοχυρώνει φωνή και εικόνα ενάντια στην AI παραχάραξη

Η σούπερ σταρ έχει αποτελέσει στόχο πολλών deepfakes με τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια.
Editors

Oι Editors επιστρέφουν με το "Call It In"

Και παράλληλα ανακοινώνουν ευρωπαϊκή περιοδεία για το 2027.
DOUR

Οι DOUR ανακοινώνουν το ντεμπούτο άλμπουμ "AGORA" και παρουσιάζουν το "Neophiliac"

Το καναδικό σχήμα από το Βανκούβερ επιστρέφει με το πρώτο του άλμπουμ, ένα σκοτεινό σχόλιο πάνω...

ποιότητα

Η ποιότητα πέθανε, αλλά το στόρι βγήκε τέλειο

Ζούμε στην εποχή που το "αρκετά καλό" έγινε default, το live έγινε αποδεικτικό παρουσίας και η...
Afghan Whigs

Deep soul…& don’t forget the alcohol: 40 χρόνια Afghan Whigs

Με αφορμή τα τεσσαρακοστά γενέθλια της σπουδαίας μπάντας, τα οποία και γιορτάζουν on the road, ο...

