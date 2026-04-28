Ο John Maus επιστρέφει πιο σκοτεινός από ποτέ στην Αθήνα

Δύο δεκαετίες μετά την έναρξη μιας καριέρας που κινείται στα όρια του synth-pop, της φιλοσοφίας και της ωμής συναισθηματικής έκρηξης, ο Αμερικανός μουσικός και ακαδημαϊκός παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ, Later Than You Think, ίσως το πιο σκοτεινό, επείγον και πνευματικά φορτισμένο έργο του μέχρι σήμερα.

Ο Maus έχει χαρακτηριστεί «philosopher pop star» για τον τρόπο που ενώνει lo-fi synth αισθητική με διανοητική αυστηρότητα και υπαρξιακή ένταση. Με σπουδές στην πειραματική μουσική και διδακτορικό στην πολιτική επιστήμη, μετατρέπει το synth-pop σε πεδίο στοχασμού και συναισθηματικής σύγκρουσης.

Το Later Than You Think εξερευνά θεματικές όπως δικαιοσύνη, εξομολόγηση, μεταμόρφωση και πνευματικός πόλεμος. Κομμάτια όπως το “I Hate Antichrist”, το “Reconstruct Your Life” και το “Losing Your Mind” ισορροπούν ανάμεσα σε post-punk παλμό, μπάσα που στοιχειώνουν και μελωδίες που μοιάζουν ταυτόχρονα ιερές και ανήσυχες.

Με άλμπουμ όπως We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves και Screen Memories, ο John Maus έχει καθιερωθεί ως cult φιγούρα με θρυλικές, σχεδόν καθαρτικές live εμφανίσεις. Εμφανίσεις όπου η ένταση δεν παίζεται απλώς· βιώνεται.

Στις 16 Μαΐου, η Αθήνα θα βρεθεί μέσα σε αυτό το σύμπαν. Synths, σκοτάδι, έκσταση.

— EARLY BIRDS 22€

— PRESALE - PHASE A 25€



Ημερομηνία: 16 Μαΐου 2026



Χώρος: ARCH CLUB, Αθήνα (Κρήτης 1 &, Πέτρου Ράλλη 29, Ταύρος, 177 78)





Προπώληση εισιτηρίων στο more.com και του δικτύου καταστημάτων του.



