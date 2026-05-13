Το πρώτο επίσημο μουσείο των Beatles ανοίγει στο Λονδίνο

Οι Beatles αποκτούν για πρώτη φορά επίσημο μουσείο με τις ευλογίες της Apple Corps, στο ιστορικό κτήριο 3 Savile Row στο Λονδίνο, εκεί όπου η μπάντα ηχογράφησε μέρος του Let It Be και έδωσε τη θρυλική τελευταία ζωντανή εμφάνισή της στην ταράτσα, τον Ιανουάριο του 1969.

Το project, με το όνομα “The Beatles at 3 Savile Row”, αναμένεται να ανοίξει το 2027 και θα εκτείνεται σε επτά ορόφους γεμάτους με θησαυρούς. Με αρχειακό υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά, περιοδικές εκθέσεις, το στούντιο όπου ηχογραφήθηκαν τα περισσότερα sessions του Let It Be, και φυσικά πρόσβαση στο περίφημο rooftop, μέρος του οποίου παραμένει ίδιο έως σήμερα. Εκεί τα Σκαθάρια έπαιξαν ζωντανά, impromptu, για τελευταία φορά στις 30 Ιανουαρίου 1969. Το κύκνειο gig διήρκεσε μόλις 42 λεπτά και διακόπηκε από την αστυνομία έπειτα από παράπονα των γειτόνων για τη φασαρία (είναι να απορεί κανείς αν έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους 57 χρόνια μετά). Η συναυλία απαθανατίστηκε στο ντοκιμαντέρ "Let It Be" και επανήλθε δυνατά στη συλλογική μνήμη μέσα από το επικό doc του Peter Jackson, The Beatles: Get Back.

Παρότι κατά καιρούς στη Βρετανία λειτουργούν εδώ και χρόνια αρκετές εκθέσεις και attractions αφιερωμένα στους Beatles, με κυριότερα το “The Beatles Story” και το “Liverpool Beatles Museum” στο Λίβερπουλ, το “The Beatles at 3 Savile Row” είναι το πρώτο που έχει επίσημα τις ευλογίες της ίδιας της μπάντας. Βέβαια, ακόμη και χωρίς αυτές, είχε ήδη μετατραπεί εδώ και δεκαετίες σε τόπο προσκυνήματος, με fans από όλο τον κόσμο να φωτογραφίζονται έξω από το κτήριο χωρίς ποτέ να έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό του.

Beatlemania 2.0, λοιπόν. Μόλις πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το πρώτο ever ντουέτο των Paul McCartney και Ringo Star, "Home to us", ενώ στα τέλη Μαΐου αναμένεται και το νέο solo album του Macca, The Boys Of Dungeon Lane.



