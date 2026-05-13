Πληροφορίες

Το πρώτο επίσημο μουσείο των Beatles ανοίγει στο Λονδίνο

Ώρα να ραφτούμε! Στον αριθμό 3 της Savile Row στήνεται ένα επταώροφο shrine, με bonus track την επισκέψιμη ταράτσα του τελευταίου live της μπάντας.

The Beatles
Φωτ.: Apple
Avopolis Team

Οι Beatles αποκτούν για πρώτη φορά επίσημο μουσείο με τις ευλογίες της Apple Corps, στο ιστορικό κτήριο 3 Savile Row στο Λονδίνο, εκεί όπου η μπάντα ηχογράφησε μέρος του Let It Be και έδωσε τη θρυλική τελευταία ζωντανή εμφάνισή της στην ταράτσα, τον Ιανουάριο του 1969.

Το project, με το όνομα “The Beatles at 3 Savile Row”, αναμένεται να ανοίξει το 2027 και θα εκτείνεται σε επτά ορόφους γεμάτους με θησαυρούς. Με αρχειακό υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά, περιοδικές εκθέσεις, το στούντιο όπου ηχογραφήθηκαν τα περισσότερα sessions του Let It Be, και φυσικά πρόσβαση στο περίφημο rooftop, μέρος του οποίου παραμένει ίδιο έως σήμερα. Εκεί τα Σκαθάρια έπαιξαν ζωντανά, impromptu, για τελευταία φορά στις 30 Ιανουαρίου 1969. Το κύκνειο gig διήρκεσε μόλις 42 λεπτά και διακόπηκε από την αστυνομία έπειτα από παράπονα των γειτόνων για τη φασαρία (είναι να απορεί κανείς αν έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους 57 χρόνια μετά). Η συναυλία απαθανατίστηκε στο ντοκιμαντέρ "Let It Be" και επανήλθε δυνατά στη συλλογική μνήμη μέσα από το επικό doc του Peter Jackson, The Beatles: Get Back.

Παρότι κατά καιρούς στη Βρετανία λειτουργούν εδώ και χρόνια αρκετές εκθέσεις και attractions αφιερωμένα στους Beatles, με κυριότερα το “The Beatles Story” και το “Liverpool Beatles Museum” στο Λίβερπουλ, το “The Beatles at 3 Savile Row” είναι το πρώτο που έχει επίσημα τις ευλογίες της ίδιας της μπάντας. Βέβαια, ακόμη και χωρίς αυτές, είχε ήδη μετατραπεί εδώ και δεκαετίες σε τόπο προσκυνήματος, με fans από όλο τον κόσμο να φωτογραφίζονται έξω από το κτήριο χωρίς ποτέ να έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό του.

Beatlemania 2.0, λοιπόν. Μόλις πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το πρώτο ever ντουέτο των Paul McCartney και Ringo Star, "Home to us", ενώ στα τέλη Μαΐου αναμένεται και το νέο solo album του Macca, The Boys Of Dungeon Lane.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Anthrax

Οι Anthrax επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και single μετά από σχεδόν μια δεκαετία

Οι θρύλοι του thrash metal Anthrax ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ "Cursum Perficio" και...
Northern Soul

Η Northern Soul ξαναχτυπά με νέο doc στις βρετανικές αίθουσες

Σπίνες, all-nighters και 45άρια ανάβουν ξανά τη φλόγα για τον μύθο των soulful ravers της...
Pixies

Οι Pixies κυκλοφορούν το "Complete B-Sides: 1988-97" για πρώτη φορά σε βινύλιο

Οι Pixies γιορτάζουν τα 40 χρόνια τους με μια remastered επανέκδοση του "Complete B-Sides:...

Featured

Aldous Harding – Train on the Island

Aldous Harding – Train on the Island

Η Aldous Harding μετατρέπει την ασάφεια σε μουσική γλώσσα και την αβεβαιότητα σε μορφή.
White Fence – Orange

White Fence – Orange

Ο Tim Presley επιστρέφει ως White Fence με το "Orange", τον πιο άμεσο, ανθρώπινο και μελωδικό...
YĪN YĪN – YATTA!

YĪN YĪN – YATTA!

Ρετρό νοτιοανατολικές ασιάτικες επιρροές στο τέταρτο άλμπουμ των Ολλανδών YĪN YĪN, που μας...

Best of Network