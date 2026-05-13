Οι Pixies κυκλοφορούν το "Complete B-Sides: 1988-97" για πρώτη φορά σε βινύλιο

Οι Pixies γιορτάζουν τα 40 χρόνια τους με μια remastered επανέκδοση του "Complete B-Sides: 1988-97", που κυκλοφορεί για πρώτη φορά και σε βινύλιο στις 26 Ιουνίου.

Pixies
Avopolis Team

Οι Pixies ανακοίνωσαν την επανακυκλοφορία του Complete B-Sides: 1988-97, 25 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, αυτή τη φορά πλήρως remastered και διαθέσιμο για πρώτη φορά σε βινύλιο.

Η συλλογή είχε αρχικά κυκλοφορήσει το 2001 σε CD και συγκέντρωνε 19 B-sides από την κλασική περίοδο της μπάντας στη 4AD, ανάμεσα στο 1988 και το 1991. Ανάμεσα στα κομμάτια βρίσκονται τα “Wave Of Mutilation (UK Surf)”, “Into The White”, “Bailey’s Walk” και “The Thing”, σε μια εποχή όπου το συγκρότημα βρισκόταν ήδη σχεδόν μία δεκαετία σε παύση.

Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου ως επετειακή 40th anniversary edition και, εκτός από double CD, θα τυπωθεί για πρώτη φορά και σε βινύλιο. Το αρχικό tracklist καταλαμβάνει τρεις πλευρές δίσκου, ενώ προστίθεται και τέταρτη πλευρά με bonus live ηχογραφήσεις. Πρόκειται για έξι ζωντανά tracks που προέρχονται από μεταγενέστερες single κυκλοφορίες των Pixies, ανάμεσά τους και η επανέκδοση του “Debaser” το 1997.

Η κυκλοφορία λειτουργεί και ως companion piece της πρόσφατης επανέκδοσης του “Live At The BBC”, για την οποία ο designer Chris Bigg δημιούργησε νέο artwork χρησιμοποιώντας ανέκδοτες φωτογραφίες του Simon Larbalestier από το αρχείο της μπάντας.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι Pixies γιορτάζουν τα 40 χρόνια πορείας τους, έχοντας ήδη ανακοινώσει ευρωπαϊκή και βρετανική περιοδεία για το 2026, αλλά και σειρά φεστιβαλικών εμφανίσεων για το φετινό καλοκαίρι.

 

 

