Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Aldous Harding – Train on the Island

Η Aldous Harding μετατρέπει την ασάφεια σε μουσική γλώσσα και την αβεβαιότητα σε μορφή.

  • Βαθμολογία: 6.5
  • Καλλιτέχνης: Aldous Harding
  • Label: 4AD
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Alternative / Folk
Aldous Harding – Train on the Island
Χρήστος Κορναράκης

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Boards of Canada

Η Aldous Harding επιστρέφει με το Train On The Island από την 4AD, τον πέμπτο δίσκο της, που επιβεβαιώνει κάτι που υποψιαζόμασταν από την αρχή της πορείας της: η μουσική της είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα σκέψης, όπου η γλώσσα, η μελωδία και η παύση συνυπάρχουν σαν στοιχεία ενός ασταθούς αλλά απόλυτα συνεκτικού εσωτερικού κόσμου. Η τραγουδοποιός από τη Νέα Ζηλανδία, που ζει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στη Βρετανία και την Ουαλία, συνεργάζεται ξανά με τον παραγωγό John Parish, γνωστό για τη μακρόχρονη σχέση του με την PJ Harvey, και τον Huw Evans (H. Hawkline). Αυτή η συνεργασία λειτουργεί περισσότερο σαν κλειστό εργαστήριο παρά σαν τυπική μπάντα στούντιο.

Από το πρώτο κομμάτι, το "I Ate the Most", η Harding δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ασάφειας που στηρίζεται στη λεπτή ένταση των λεπτομερειών. Η παραγωγή του Parish αφήνει χώρο σε ηλεκτρονικές υφές να αναπνέουν χωρίς να κυριαρχούν, ενώ η φωνή της κινείται ανάμεσα στο καθημερινό και το τελετουργικό. Οι αναφορές στο σώμα, τη μνήμη και την υπερβολή λειτουργούν σαν θραύσματα εμπειρίας που ζητούν ακρόαση χωρίς εξηγήσεις.

Στο "One Stop", όπου συμμετέχει και ο Huw Evans, η μουσική δομή βασίζεται σε μια σχεδόν απλή κιθαριστική επανάληψη, πάνω στην οποία η Harding αποκαλύπτει φράσεις που μοιάζουν προσωπικές και αποσπασματικές. Η αναφορά στον John Cale είναι εκτός από pop αναφορά, αποτελεί μια ξαφνική εισβολή πραγματικότητας σε έναν αυτοτελή ηχητικό μικρόκοσμο. Το τραγούδι σταδιακά αποδομείται, επιτρέποντας σε μια πιο χαλαρή, σχεδόν ψιθυριστή επαναφορά των μοτίβων να κλείσει τον κύκλο του.

Η παρουσία του Joe Harvey-Whyte στο pedal steel και της Mali Llewelyn στην άρπα δίνει στον δίσκο μια αίσθηση αιώρησης, ιδιαίτερα στο "Worms", όπου η ενορχήστρωση δημιουργεί ένα σχεδόν υγρό περιβάλλον, με το Hammond οργανό να λειτουργεί σαν υπόγειο ρεύμα. Εκεί, η Harding εξερευνά πιο σκοτεινές θεματικές περιοχές, με τη φωνή της να αποκτά σχεδόν ψυχρό τόνο, χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική της λεπτή ειρωνεία.

Η ηχητική δομή του άλμπουμ στηρίζεται σε μια συνεχή διαπραγμάτευση μεταξύ ελέγχου και αποσύνθεσης. Ο Sebastian Rochford στα τύμπανα και ο Thomas Poli στα synths συμβάλλουν σε αυτή τη ρευστότητα, όπου κάθε ρυθμική σταθερότητα φαίνεται προσωρινή. Στο "Venus in the Zinnia", το ντουέτο με τον Evans αποκτά μια παιχνιδιάρικη χροιά, αλλά αυτή η ελαφρότητα διαταράσσεται από μικρές ρωγμές στη μελωδία, σαν το κομμάτι να αμφιβάλλει για την κατεύθυνσή του.

Το "San Francisco" είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της δραματουργικής αστάθειας του δίσκου. Η αρμονική του εξέλιξη δεν οδηγεί σε παραδοσιακή κορύφωση. Αντιθέτως, μοιάζει να αναδιπλώνεται συνεχώς, σα να αποφεύγει την ολοκλήρωση. Η φωνή της Harding κινείται σε ευρύ φάσμα τονικότητας, δείχνοντας μια συναισθηματική μετατόπιση που δεν εκφράζεται άμεσα, αλλά προκύπτει από τη δομή της ερμηνείας.

Στο ομώνυμο "Train on the Island", η παραγωγή του John Parish αναδεικνύεται πιο καθαρά: οι ήχοι δεν στοιβάζονται, αλλά αναπτύσσονται με καθυστέρηση, δημιουργώντας μια αίσθηση εσωτερικής καθυστέρησης που λειτουργεί σχεδόν σαν αφηγηματική τεχνική. Η θεματική του κομματιού, που αφορά τη σωματική μνήμη και τους υπαινιγμούς εμπειρίας, δεν αναζητά λύση αλλά παραμονή στην αμφισημία. Το "If Lady Does it" εισάγει μια πιο άμεση ρυθμική ενέργεια, με την ενορχήστρωση να αποκτά σχεδόν χορευτική διάσταση, χωρίς να ξεχνά την αποστασιοποίηση της Harding. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που λειτουργεί σαν στιγμιαία επιτάχυνση μέσα σε έναν κατά βάση αργό και εσωστρεφή δίσκο.

Στο τελευταίο μέρος του άλμπουμ, το "Coats" επαναφέρει την αίσθηση ανοιχτού χώρου. Οι ηλεκτρικές κιθάρες και οι φωνητικές αρμονίες δημιουργούν μια πιο εκτενή ηχητική επιφάνεια, ενώ οι εικόνες της Harding παραμένουν αινιγματικές και σχεδόν αποσπασματικές. Η συνεργασία με τον H. Hawkline ολοκληρώνει έναν κύκλο αισθητικής συνοχής που διατρέχει όλο το έργο, ενισχύοντας τη συγγένεια με τον προηγούμενο δίσκο της, Warm Chris (2022), αν και εδώ η ισορροπία κλίνει περισσότερο προς τη δραματική αστάθεια παρά προς τη folk ελαφρότητα.

Το Train On The Island δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εαυτό του. Αντίθετα, επιμένει σε μια μορφή καλλιτεχνικής ασάφειας που δεν είναι στρατηγική αποστασιοποίησης, αλλά μια οργανική συνθήκη γραφής και σύνθεσης. Η Aldous Harding παραμένει μια δημιουργός που βλέπει το τραγούδι όχι ως αφήγηση αλλά ως μια δοκιμή ισορροπιών μεταξύ σιωπής και πρότασης, μνήμης και κατασκευής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δίσκος της δεν ζητά αποκωδικοποίηση, ζητά χρόνο ακρόασης και κυρίως, ανοχή στην αβεβαιότητα που τον διαπερνά, όπως και στο Warm Chris πριν από αυτόν, απλώς εδώ με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή στην αστάθεια.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Aldous Harding – Train on the Island

Aldous Harding – Train on the Island

Η Aldous Harding μετατρέπει την ασάφεια σε μουσική γλώσσα και την αβεβαιότητα σε μορφή.
White Fence – Orange

White Fence – Orange

Ο Tim Presley επιστρέφει ως White Fence με το "Orange", τον πιο άμεσο, ανθρώπινο και μελωδικό...
YĪN YĪN – YATTA!

YĪN YĪN – YATTA!

Ρετρό νοτιοανατολικές ασιάτικες επιρροές στο τέταρτο άλμπουμ των Ολλανδών YĪN YĪN, που μας...

Darkthrone – Pre-Historic Metal

Ο 22ος δεύτερος δίσκος των Darkthrone τους βρίσκει με το βλέμμα στο παρελθόν. Όμως... όχι το δικό...
Turner Cody and the Soldiers of Love – Out For Blood

Turner Cody and the Soldiers of Love – Out For Blood

Ο Θανάσης Μήνας συστήνει έναν ταλαντούχο neo-folk τραγουδοποιό και κυρίως έναν δεινό αφηγητή...
Bill Laswell & P.ST – Mount Analogue

Bill Laswell & P.ST – Mount Analogue

Ο Bill Laswell επιστρέφει με ένα μνημειώδες διπλό άλμπουμ εμπνευσμένο από το "Mount Analogue",...
Κάτοχος & Νόσφερ – Kουκουβάγιες

Κάτοχος & Νόσφερ – Kουκουβάγιες

Μετά την τριλογία "Baby Steph", ο Κάτοχος συνεργάζεται ξανά με τον Nosfer στο "Κουκουβάγιες", έναν δίσκο...
Kukuraxa – II

Kukuraxa – II

Δέκα τραγούδια σαν νυχτερινές σημειώσεις σε τζάμι που θολώνει.
Blu & Exile

Blu & Exile – Time Heals Everything

Οι Blu και Exile επιστρέφουν με το "Time Heals Everything", έναν soul drenched hip-hop δίσκο...
Slim Dunlap

Slim Dunlap – Every Little Word

Θαυμαστές της μουσικής του παραγνωρισμένου Slim Dunlap (1951 – 2024) ήταν ο Bruce Springsteen, ο...
Remade – Hug the Sun

Remade – Hug the Sun

Ένα ειλικρινές indie rock άλμπουμ με δυνατές μελωδίες και έντονες 90s επιρροές, που ισορροπεί...
Full Metal Bracket Απρίλιος 2026

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Απριλίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Miss Grit

Miss Grit – Under My Umbrella

Το "Under My Umbrella" της Miss Grit είναι ένα εσωστρεφές, ηλεκτρονικό άλμπουμ που ισορροπεί...
4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

Τέσσερα νέα ambient άλμπουμ για τον Μάιο χαμηλώνουν την ένταση και ανοίγουν χώρο: από υπόγεια drones μέχρι...
Handle – COLLIDE

Handle – COLLIDE

Το experimental post-punk/no wave άλμπουμ "COLLIDE" των Handle συνδυάζει spoken word, tribal...

At the Gates – The Ghost of a Future Dead

Το κύκνειο άσμα των At the Gates, η θριαμβευτική τους έξοδος και η βαριά σκιά του αποχαιρετισμού. 
The Monochrome Set

The Monochrome Set – Lotus Bridge

Κομψό, ιδιόρρυθμο και διαρκώς γοητευτικό, το 17ο άλμπουμ των Monochrome Set είναι ένα μαγικό...

Boodroom – Inside the Boodroom EP

Οι Boodroom συστήνονται με το πρώτο τους EP, το οποίο μας έστειλαν να ακούσουμε λίγες μέρες πριν...
Matt Christensen

Matt Christensen – Skeleton Vs Flesh

Ο Matt Christensen επιστρέφει με το "Skeleton Vs Flesh", ένα εσωστρεφές slowcore άλμπουμ για την...
Arlo Parks

Arlo Parks – Ambiguous Desire

Η Arlo Parks επιστρέφει με το "Ambiguous Desire", ένα άλμπουμ που φέρνει την ιδιαίτερη pop της...

Featured

Aldous Harding – Train on the Island

Aldous Harding – Train on the Island

Η Aldous Harding μετατρέπει την ασάφεια σε μουσική γλώσσα και την αβεβαιότητα σε μορφή.
White Fence – Orange

White Fence – Orange

Ο Tim Presley επιστρέφει ως White Fence με το "Orange", τον πιο άμεσο, ανθρώπινο και μελωδικό...
YĪN YĪN – YATTA!

YĪN YĪN – YATTA!

Ρετρό νοτιοανατολικές ασιάτικες επιρροές στο τέταρτο άλμπουμ των Ολλανδών YĪN YĪN, που μας...

Best of Network