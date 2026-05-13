Οι Anthrax επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και single μετά από σχεδόν μια δεκαετία

Οι θρύλοι του thrash metal Anthrax ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ "Cursum Perficio" και κυκλοφορούν αυτή την Παρασκευή το πρώτο single "It’s for the Kids".

Οι Anthrax επιστρέφουν επίσημα στη δισκογραφία. Το ιστορικό thrash metal συγκρότημα ανακοίνωσε το δωδέκατο studio album του με τίτλο Cursum Perficio, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή που κρατά από το For All Kings του 2016.

Παράλληλα, η μπάντα αποκάλυψε πως το νέο single “It’s for the Kids” θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, αφού πρώτα teasing posts στα social media προειδοποιούσαν: “It’s been more than a decade… but we’re back”.

Το Cursum Perficio, λατινική φράση που σημαίνει “ολοκληρώνω το ταξίδι”, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου μέσω της Megaforce Records και αποτελεί έναν δίσκο που χτίζεται εδώ και χρόνια.

Η δουλειά πάνω στο album ξεκίνησε ήδη από το 2018, με τον drummer Charlie Benante να περιγράφει τότε τον ήχο ως “λίγο πιο ακραίο και πιο θυμωμένο σε ορισμένα σημεία”. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Scott Ian αποκάλυψε πως η μπάντα συνέχισε να δουλεύει εξ αποστάσεως, ανταλλάσσοντας riffs και ιδέες μέσω Zoom, FaceTime και email.

Το 2024, οι Benante και Ian επιβεβαίωσαν πως είχαν ήδη έτοιμα “13 ή 14” κομμάτια, ενώ ο Benante αποκάλυψε πως ένα από τα νέα τραγούδια διαθέτει την επική αίσθηση των “In The End” και “Blood Eagle Wings”.

“Υπάρχουν επίσης τρία κομμάτια που δεν μοιάζουν με τίποτα από όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα”, δήλωσε ο Benante, αναφέροντας ειδικά το “The Edge Of Perfection”, ένα track που είχε γραφτεί πριν την Covid εποχή και διατηρεί, όπως λέει, “τη μελωδία, τις συγχορδίες αλλά και όλη την επιθετικότητα” που ήθελε να μεταφέρει η μπάντα.

 

 

 

