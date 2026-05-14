Foreigner: Οι Θρύλοι του Classic Rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Πλησιάζει η στιγμή για την πρώτη εμφάνιση των Foreigner στην Ελλάδα. Το ιστορικό rock συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας “Celebrating 50 Years”.

Τη βραδιά θα ανοίξει ως special guest ο Κώστας Τουρνάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής rock σκηνής. Με πορεία που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, ο Τουρνάς θα παρουσιάσει ένα δυναμικό set πλαισιωμένος από τέσσερις μουσικούς και τρεις γυναικείες φωνές, σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να ταιριάξει ιδανικά με τον κλασικό, μελωδικό rock χαρακτήρα των Foreigner.

Με δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και μια σειρά από διαχρονικές επιτυχίες, οι Foreigner συνεχίζουν να θεωρούνται ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της rock μουσικής. Κομμάτια όπως τα “Cold As Ice”, “Waiting For A Girl Like You”, “Urgent”, “I Want To Know What Love Is”, “Hot Blooded” και “Juke Box Hero” εξακολουθούν να γεμίζουν στάδια και να λειτουργούν σαν soundtrack μιας ολόκληρης εποχής.

Η περιοδεία “Celebrating 50 Years” συγκεντρώνει ήδη εξαιρετικές κριτικές διεθνώς, με πολλά μέσα να μιλούν για μια συναυλιακή εμπειρία γεμάτη ενέργεια, νοσταλγία και ασταμάτητες επιτυχίες. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε το ad-hoc-news.de: «Αν ψάχνεις μια live εμπειρία γεμάτη μεγάλες rock επιτυχίες, οι Foreigner το 2026 είναι η ιδανική επιλογή».

Για πρώτη φορά, λοιπόν, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες του κλασικού αμερικανικού rock, σε μια βραδιά που αναμένεται να κινηθεί ανάμεσα στη νοσταλγία, τον ηλεκτρισμό και τα τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο.

6 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τους Foreigner:

• Πρόσφατα εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame (Class of 2024), ενώ η διαχρονική τους επιτυχία “I Want To Know What Love Is” ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, πριν ακόμη το πετύχουν οι The Who, Pink Floyd ή Bob Dylan.

• Με 9 τραγούδια στο Top 10 και 16 συνολικά επιτυχίες στο Top 30, οι Foreigner έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια άλμπουμ, ενώ παραμένουν σταθερά στο Top 20 του Classic Rock Radio με εβδομαδιαίο ακροατήριο άνω των 20 εκατομμυρίων.

• Το άλμπουμ τους “4” παραμένει ιστορικό, καθώς περιέχει αξεπέραστες επιτυχίες όπως το «Urgent», τοποθετώντας το στο Νο.1 του Billboard για περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο άλμπουμ της Atlantic Records στα 80 χρόνια ύπαρξής της. Το “Waiting For A Girl Like You” κράτησε τη 2η θέση του Billboard για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, ξεπερνώντας καλλιτέχνες όπως οι U2, Van Halen, Aerosmith, Journey και Def Leppard.

• Η μουσική των Foreigner συνεχίζει να εμπνέει και τις νεότερες γενιές, χάρη στη δυναμική παρουσία των τραγουδιών τους σε δημοφιλείς ταινίες και σειρές όπως Stranger Things, Euphoria, Wednesday και The Eternals. Παράλληλα, τα “Juke Box Hero” και “I Want To Know What Love Is” έχουν γίνει πλατινένια στην εποχή του digital streaming.

• Με τον ιδρυτή Mick Jones να έχει τιμηθεί στο Songwriters Hall of Fame, και με μια εντυπωσιακή καριέρα που περιλαμβάνει sold out συναυλίες σε κορυφαίες σκηνές όπως η Όπερα του Σίδνεϊ, οι Foreigner αποδεικνύουν ότι η κληρονομιά του rock μπορεί να είναι πιο ζωντανή από ποτέ.

• Πλέον οι Foreigner εισέρχονται σε μια συναρπαστική νέα εποχή -φέρνοντας στις σκηνές όλου του κόσμου τον διαχρονικό ήχο των "Cold As Ice", "Hot Blooded", "Juke Box Hero" και φυσικά του ανεπανάληπτου "I wanna Know What Love Is"

• Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθήνα θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους θρύλους του rock, το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών, τους Foreigner. Όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν τους χιλιάδες θαυμαστές τους στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.

INFO:

FOREIGNER "CELEBRATING 50 YEARS"

Opening Act: Κώστας Τουρνάς

ΟΑΚΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Μια παραγωγή της Stellar Productions