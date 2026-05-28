O Radio Slave επιστρέφει στην Αθήνα

Ο Radio Slave δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ως DJ, μουσικός παραγωγός και ιδρυτής της δισκογραφικής ετικέτας Rekids, ο Matt Edwards αποτελεί εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της σύγχρονης house και techno σκηνής. Με έναν διαχρονικό club ήχο, έχει καταφέρει να παραμείνει σταθερά επίκαιρος και ένας από τους πιο αναγνωρισμένους "παίκτες" της σύγχρονης dance σκηνής.

Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου επιστρέφει μετά από κάμποσα χρόνια στην Αθήνα για ένα μεγάλο, open-air event στην Πλατεία Κλαυθμώνος, που παρουσιάζουν το Seds Lifestyle με την υποστήριξη του Needless, στο πλαίσιο του This Is Athens City Festival. Από τις 17:30 έως τις 23:00, μία από τις πιο ιστορικές πλατείες της πόλης μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό dancefloor, με ελεύθερη είσοδο. Το event ξεκινά με ένα B2B set από τους Man With The Speaker και Chevy, πριν την εμφάνιση του Βρετανού καλλιτέχνη.

Με αυτή την αφορμή, μιλήσαμε μαζί του για την club κουλτούρα σήμερα, τη ζωή του στην Κροατία, τις μουσικές εμμονές του αλλά και την απόφαση να αποχωριστεί μια συλλογή περίπου δέκα χιλιάδων βινυλίων που τον ακολουθούσε από παιδί και άλλα.

Έχεις παίξει σε κάθε είδους χώρο, από σκοτεινά clubs μέχρι τεράστια festivals. Πώς αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου όταν προετοιμάζεσαι για ένα open-air set στο κέντρο μιας πόλης όπως η Αθήνα;

Κάνω αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια που πλέον είμαι καλά προετοιμασμένος για κάθε περίσταση. Επίσης απολαμβάνω τις προκλήσεις που συνοδεύουν αυτή τη δουλειά, ειδικά όταν παίζω μπροστά σε κοινό που ίσως δεν γνωρίζει ή δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με τη μουσική που αγαπώ.

- Θα παίξεις στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην καρδιά της Αθήνας. Μπορεί η ατμόσφαιρα ενός μέρους να διαμορφώσει ένα set πριν καν μπεις στο booth;

100%. Και είναι η ενέργεια του κόσμου αυτή που κάνει το πάρτι! Ως DJ, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παίξω όσο καλύτερα μπορώ και να ελπίζω ότι ο κόσμος θα απολαύσει τη μουσική.

- Η Αθήνα έχει αναπτύξει μια ισχυρή club ταυτότητα τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι η εικόνα που έχεις για την πόλη και το κοινό της κάθε φορά που επιστρέφεις;

Παίζω στην Ελλάδα από τα μέσα των 00s και πάντα μου άρεσε να παίζω στην Αθήνα. Είναι μια απίστευτη πόλη, ζωντανή και χαοτική, ενώ υπήρχε πάντα μια πολύ βαθιά σύνδεση με την ηλεκτρονική μουσική. Και φυσικά ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς ήρωές μου όλων των εποχών είναι ο Vangelis. Η μουσική του με ενέπνευσε από τότε που ήμουν παιδί. Ήμουν 11 χρονών όταν βγήκε το Blade Runner και δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον καλλιτέχνη που να είχε τόσο μεγάλη επιρροή πάνω μου μεγαλώνοντας.

- Η house και η techno κουλτούρα εξελίσσονταν πάντα μέσα από κοινότητες και τοπικές σκηνές. Τι σε ενθουσιάζει περισσότερο σήμερα στην club κουλτούρα και τι νιώθεις ότι λείπει;

Η Νέα Υόρκη είναι σίγουρα μια συναρπαστική πόλη αυτή την περίοδο όσον αφορά την club κουλτούρα και πρόσφατα είχα την ευκαιρία να παίξω στο Refuge στο Brooklyn. Αυτό το club είναι πραγματικά κάτι άλλο. Το ηχοσύστημα είναι απίστευτο, μπορούν να λειτουργούν μέχρι πολύ αργά, οπότε οι περισσότεροι DJs έχουν τη δυνατότητα να παίζουν μεγάλης διάρκειας set. Είναι υπέροχο να βλέπεις τέτοιους χώρους να ανοίγουν και μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για την Ευρώπη.

- Τρέχεις τη Rekids από το 2006. Κοιτώντας πίσω, έγινε τελικά το label αυτό που είχες φανταστεί αρχικά ή εξελίχθηκε σε κάτι τελείως διαφορετικό;

Ειλικρινά, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που το label υπάρχει ακόμα. Δεν ήταν εύκολο και αγαπώ πραγματικά το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Το να διαχειρίζεσαι ένα label το 2026 είναι ταυτόχρονα πολύ συναρπαστικό αλλά και πολύ απαιτητικό.

- Ως DJ, παραγωγός και label-head, πώς συνεχίζεις να ανακαλύπτεις μουσική χωρίς να νιώθεις ότι σε κατακλύζει ο τεράστιος όγκος κυκλοφοριών που υπάρχει σήμερα;

Υποθέτω ότι θα είμαι πάντα σαν παιδί σε ζαχαροπλαστείο όταν πρόκειται για μουσική και παραμένω το ίδιο εμμονικός όσο ήμουν όταν πρωτοανακάλυψα την ηλεκτρονική μουσική. Είναι η ζωή μου και εξακολουθώ να αγαπώ την ανακάλυψη νέας μουσικής. Βρίσκομαι σε μια διαρκή αποστολή να στηρίζω και να αναδεικνύω την καλύτερη μουσική εκεί έξω.

- Μετά από τόσα χρόνια περιοδειών, τι εξακολουθεί να σου δίνει τον ίδιο ενθουσιασμό πριν από μια εμφάνιση; Έχει αλλάξει αυτό το συναίσθημα με τα χρόνια;

Δεν μπορώ να πω ότι έχουν αλλάξει πολλά, καθώς ήταν πάντα μια τρελή δουλειά. Μου δίνεται η ευκαιρία να παίζω σε όλες αυτές τις απίθανες συνθήκες και να επισκέπτομαι πόλεις σε όλο τον κόσμο, όχι ως τουρίστας. Είναι μεγάλη τιμή αυτό και πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις πώς λειτουργούν οι σκηνές σε διαφορετικές χώρες. Μάλιστα έτσι γνώρισα πολλούς από τους καλλιτέχνες που υπέγραψα αργότερα στα labels.

- Πώς είναι η καθημερινότητα του Matt Edwards αυτή την περίοδο; Υπάρχουν συνήθειες ή μικρές καθημερινές στιγμές που απολαμβάνεις;

Μου αρέσει πολύ να πίνω έναν καφέ το πρωί και να κοιτάζω τη θάλασσα. Μετακομίσαμε στο νησί Hvar στην Κροατία το 2022 και αυτό έχει κάνει πολύ καλό τόσο σε μένα όσο και στην οικογένειά μου.

- Αν είχες μια ολόκληρη μέρα στην Αθήνα χωρίς πρόγραμμα και χωρίς υποχρεώσεις, πώς θα την περνούσες;

Σίγουρα τρώγοντας! Λατρεύω το ελληνικό φαγητό και ήδη χαζεύω εστιατόρια online. Ανυπομονώ πραγματικά να απολαύσω αληθινό ελληνικό φαγητό.

- Για όσους θα βρίσκονται μαζί μας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 30 Μαΐου, τι είδους ενέργεια να περιμένουν από το set σου;

Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε απόλυτο party mode και έχω πολλά, πολύ ωραία κομμάτια που ανυπομονώ να τα παίξω!

- Ποιο είναι το τωρινό σου Top-5;

AVISION – Goes Like This

DAJAE – Brighter Days (Harry Romero Remix)

BUTCH – Official Bump Call

BOOGIE VICE & N-YOU-UP – Game Concept

MATHIAS KADEN – Freedom (Kaden's Uptempo Remix)

- Θυμάσαι τον πρώτο δίσκο βινυλίου που αγόρασες ποτέ; Ποιος ήταν και τον έχεις ακόμα;

Δεν έχω πια κανέναν δίσκο. Πούλησα ολόκληρη τη συλλογή μου πέρσι. Ήταν περίπου δέκα χιλιάδες δίσκοι που μάζευα από τότε που ήμουν παιδί και νομίζω πως ένας από τους πρώτους δίσκους που αγόρασα ήταν το soundtrack του The Spy Who Loved Me. Είχα πάθει εμμονή με το εξώφυλλο και ήμουν μεγάλος fan του James Bond. Μάλιστα περιλαμβάνει και μια disco εκδοχή του theme song που αξίζει σίγουρα να τσεκάρει κανείς.

- Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση; Ήταν κάτι πρακτικό, συναισθηματικό ή ένας συνδυασμός και των δύο;

Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά ουσιαστικά οι περισσότεροι δίσκοι μου βρίσκονταν για χρόνια σε αποθήκη και σταμάτησα να παίζω με βινύλια ήδη από το 2008. Συνέχισα να αγοράζω αρκετά βινύλια μέχρι την περίοδο της πανδημίας, αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι απλώς δεν τα χρησιμοποιούσα πια και οι δίσκοι είναι για να παίζονται. Οι δίσκοι έχουν ψυχή, οπότε χάρηκα που τους άφησα να φύγουν.

INFO:

Το SEDS Lifestyle και το This Is Athens City Festival παρουσιάζουν:

RADIO SLAVE (Rekids) • MAN WITH THE SPEAKER • CHEVY

Σάββατο 30 Μαΐου | 17:00 - 23:00

Πλατεία Κλαυθμώνος | Είσοδος ελεύθερη