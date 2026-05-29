Syd is "Callin". Eπιστρέφει με νέο album και single

Τέσσερα χρόνια μετά το Broken Hearts Club, η Syd ανακοίνωσε την επιστροφή της με ένα νέο προσωπικό άλμπουμ. Το Beard θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου από τη Free Lunch/Warner Records, ενώ το πρώτο δείγμα μέσα από αυτό είναι το "Callin", μία συνεργασία με την Blu june.



Γέννημα θρέμμα του LA, η Syd έγινε γνωστή ως μέλος του ευρύτερου κύκλου των Odd Future, πριν αναδειχθεί σε κεντρική μορφή των The Internet, του πολυσυλλεκτικού σχήματος που συνέβαλε καθοριστικά στην ανανέωση του alternative R&B και της nu soul σκηνής την προηγούμενη δεκαετία. Με το συγκρότημα να παραμένει τα τελευταία χρόνια σε άτυπη παύση, η Syd συνεχίζει solo και χτίζει έναν προσωπικό ανάμεσα στο μινιμαλιστικό R&B, τη soul και την ηλεκτρονική pop.



Το Beard είναι το τρίτο προσωπικό της άλμπουμ, μετά τα Fin (2017) και Broken Hearts Club (2022), στο οποίο η ίδια συνυπογράφει την παραγωγή. Οι guest επίσης δεν θα είναι λίγοι: Raphael Saadiq, Big Sean, Rodney Jerkins, James Fauntleroy, Van Hunt, Jordan Ward και Blu june.



Η τελευταία συμμετέχει στο “Callin” και είναι μία από τις ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες του αμερικανικού R&B, με έναν χαμηλότονο ήχο που ταιριάζει ιδανικά στην αισθητική της Syd. Το κομμάτι ακολουθεί τα γνώριμα ατμοσφαιρικά μονοπάτια της Syd και καταπιάνεται με τις διαχρονικές απογοητεύσεις του ανεκπλήρωτου έρωτα. Η αλήθεια είναι ότι διαρκεί μόλις 1:20, σαν κλήση που έληξε πριν καν αρχίσει – είναι περισσότερο ένα teaser intrο στον νέο κόσμο του Beard παρά ένα κλασικό lead single.



Για το Beard, η Syd λέει πως «πρόκειται για ένα άλμπουμ ενηλικίωσης, ένα στιγμιότυπο της ζωής μου όπως είναι σήμερα». Και μιλάει με χιούμορ για τον τίτλο που εμπνεύστηκε από το χνούδι στο άνω χείλος της, κάτι που την έκανε να επανεξετάσει ανασφάλειες που για χρόνια θεωρούσε δεδομένες. «Με βοήθησε να βρω την αυτοπεποίθησή μου και να αποδεχτώ όλα όσα είμαι και όλα όσα αγαπώ στον εαυτό μου, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι άλλοι». Παράλληλα, το Beard είναι και μία μεταφορά στη θέση που θεωρεί ότι κατέχει στη μουσική βιομηχανία. Όπως λέει χαρακτηριστικά, αισθάνεται μάλλον σαν «την κυρία με το μούσι», δηλαδή μία ιδιότυπη παρουσία που ακολουθεί τον δικό της δρόμο, έξω από τις νόρμες.

Αναμένουμε κλήση της τον Ιούλιο, λοιπόν.



