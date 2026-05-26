Αντίο στον Sonny Rollins, έναν από τους τελευταίους μεγάλους

Ο Sonny Rollins εκτός από μεγάλος σαξοφωνίστας, ήταν μια από εκείνες τις φιγούρες που κουβαλούν μέσα τους ολόκληρη την ένταση μιας εποχής και την επιστρέφουν πίσω ως ήχο. Με τόνο βαρύ, σχεδόν σωματικό, με μια παιχνιδιάρικη ειρωνεία που περνούσε μέσα από κάθε φράση και με μια αστείρευτη μελωδική ευφυΐα, στάθηκε ισότιμα δίπλα σε μορφές όπως ο John Coltrane, με τον οποίο άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Tenor Madness.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 μέχρι και τις τελευταίες του εμφανίσεις, η πορεία του υπήρξε ταυτόχρονα θριαμβευτική και βαθιά ανθρώπινη. Έγραψε συνθέσεις που έγιναν στάνταρ, όπως τα “Airegin”, “Oleo”, “Doxy” και “St. Thomas”, και ηχογράφησε δίσκους-ορόσημα όπως το Saxophone Colossus και το Way Out West, αποδεικνύοντας ότι η jazz δεν είναι φόρμα, αλλά διαρκής διαπραγμάτευση με τα όριά της. Μπορούσε να πάρει το πιο απλό θέμα και να το διαλύσει, να το ξαναχτίσει, να το κάνει δικό του.

Η διαδρομή του, ωστόσο, δεν ήταν ποτέ ευθύγραμμη. Εθισμοί, συλλήψεις, σιωπές και ηθελημένες αποσύρσεις από το προσκήνιο, ακόμη και στο απόγειο της καριέρας του. Σαν να αρνιόταν να γίνει σταθερά, σαν να ήξερε ότι η δημιουργία χρειάζεται και απουσία. Η περίφημη περίοδος όπου εξασκούνταν μόνος του στη γέφυρα Williamsburg στη Νέα Υόρκη μοιάζει σχεδόν μυθική, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια πράξη επιβίωσης.

Όταν επέστρεφε, επέστρεφε πάντα πιο ελεύθερος. Και αυτή η ελευθερία ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει. Όχι μόνο ως δεξιοτέχνη, αλλά ως έναν από τους πιο απρόβλεπτους και διορατικούς αυτοσχεδιαστές της jazz ιστορίας.

Ο Sonny Rollins γεννήθηκε το 1930 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, σε μια γειτονιά που τότε έμοιαζε περισσότερο με καζάνι που έβραζε παρά με τόπο κατοικίας. Παιδί οικογένειας με ρίζες από την Καραϊβική, μεγάλωσε μέσα σε ήχους που δεν ξεχώριζαν σύνορα, ούτε στυλ. Ξεκίνησε με πιάνο, πέρασε από το άλτο σαξόφωνο, αλλά τελικά βρήκε τον εαυτό του στο τενόρο, ακολουθώντας το ίχνος του ειδώλου του, του Coleman Hawkins, που τύχαινε να ζει στην ίδια περιοχή.

Στα μαθητικά του χρόνια στο Benjamin Franklin High School, η μουσική δεν ήταν απλώς μάθημα αλλά τρόπος επιβίωσης. Εκεί βρέθηκε δίπλα σε μελλοντικές μορφές της jazz, ενώ παράλληλα γνώρισε τον Thelonious Monk, μια συνάντηση που θα του άφηνε ανεξίτηλο σημάδι στη σκέψη και στη γραφή του. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 μπήκε δυναμικά στη σκηνή της Νέας Υόρκης, ηχογραφώντας μόλις στα 18 του και συνεργαζόμενος με ονόματα όπως ο Miles Davis και ο Bud Powell.

Αλλά η νεανική του πορεία δεν είχε μόνο λάμψη. Όπως πολλοί της γενιάς του που κινήθηκαν στη σκιά του Charlie Parker, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον εθισμό στην ηρωίνη. Συλλήψεις, φυλακή, μια αίσθηση ότι το ταλέντο του κινδυνεύει να καεί πριν προλάβει να ωριμάσει. Κάπου εκεί, ανάμεσα στην πτώση και την ανάγκη για επιστροφή, πήρε την απόφαση να καθαρίσει, μπαίνοντας σε πρόγραμμα απεξάρτησης το 1954.

Αυτό το σημείο μοιάζει σχεδόν με επανεκκίνηση. Γιατί από εκεί και μετά, ο Rollins δεν είναι πια απλώς ένα πολλά υποσχόμενο παιδί της bebop σκηνής. Είναι κάποιος που έχει δει τον πάτο και αποφάσισε να επιστρέψει με δικούς του όρους. Στη διάρκεια μιας καριέρας που ξεπέρασε τις επτά δεκαετίες, τιμήθηκε με Grammy Lifetime Achievement Award, Kennedy Center Honors και το National Medal of Arts. Τίτλοι που επιβεβαιώνουν το αυτονόητο, αλλά δεν μπορούν να περιγράψουν πλήρως αυτό που ήταν.

Ο Sonny Rollins ουσιαστικά αμφισβήτησε την μουσική, την τέντωσε και την ξαναέγραψε κάθε φορά από την αρχή. Και τώρα που ο ήχος του σταμάτησε, μένει αυτό το περίεργο κενό που αφήνουν μόνο οι πραγματικά μεγάλοι: μια σιωπή που δεν είναι σιωπή, αλλά η ηχώ όσων ειπώθηκαν.