Αφήστε το Hollywood να ψάχνει τον επόμενο Bond. Στις κονσόλες τον βρήκαμε ήδη

Το 007 First Light, το νέο παιχνίδι της IO Interactive (της εταιρείας πίσω από τη σειρά Hitman), κυκλοφόρησε πριν από λίγα 24ωρα και ήδη μετρά περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στο πρώτο 24ωρο κυκλοφορίας του, ενώ οι πρώτες κριτικές είναι εντυπωσιακά θετικές.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι James Bond, μετά το αποτυχημένο 007 Legends του 2012, με αρκετά διεθνή μέσα να μιλούν ήδη για την καλύτερη ψηφιακή μεταφορά του διάσημου πράκτορα από την εποχή του θρυλικού Golden Eye στο Nintendo 64. Αντί να βασιστεί σε κάποια από τις κινηματογραφικές εκδοχές του Bond, το 007 First Light αφηγείται μία πρωτότυπη ιστορία γύρω από τα πρώτα βήματα του χαρακτήρα, πριν αποκτήσει το περίφημο "00" status του.

Η IO Interactive προφανώς αξιοποίησε την εμπειρία της από τα Hitman, δημιουργώντας ένα παιχνίδι που συνδυάζει κατασκοπεία, μυστικές αποστολές, gadgets και κινηματογραφική δράση, με έμφαση περισσότερο στην ατμόσφαιρα και τον κόσμο του Bond παρά στα ασταμάτητα shootings.

Για όσους μεγάλωσαν με τα Bond games από τα τέλη των ‘90s και τα 00s, το πιο ελκυστικό στοιχείο ίσως είναι ότι το 007 First Light μοιάζει να αντιμετωπίζει τον James Bond ως κατασκόπο και όχι απλώς ως action ήρωα. Οι κριτικές κάνουν λόγο για αποστολές που δίνουν χώρο στην παρατήρηση, την αυτοσχεδιαστική προσέγγιση και τις επιλογές του παίκτη, θυμίζοντας περισσότερο κλασικό κατασκοπικό θρίλερ παρά τυπικό shooter.

Μπορεί το Golden Eye να παραμένει σημείο αναφοράς για πολλούς παίκτες μιας ολόκληρης γενιάς, όμως για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, φαίνεται πως υπάρχει ένα 007 game που μπορεί να σταθεί δίπλα του.