Blake Watt: Ο γιος των Everything But The Girl ετοιμάζει το ντεμπούτο του

Λοιπόν, το σχήμα ονομάζεται Family Stereo και πίσω του (δεν) κρύβεται ο Blake Watt, γιος της Tracey Thorn και του Ben Watt aka Everything But The Girl. Και εδώ ακριβώς τελειώνει το δόλωμα «διάβασε για ένα ακόμη nepo baby», για να αρχίσουν τα καλά λόγια: ο Blake Watt είναι πολύ καλός. Μόλις μοιράστηκε μαζί μας το δεύτερο single, "Waiting On Nina", από το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ The Thread, που θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου.

Πρόκειται για ένα μελωδικό folk-rock κομμάτι που περιστρέφεται γύρω από τη γέννηση, την αθωότητα και την ιδέα του να παραμένει κανείς ανοιχτός σε νέες πτυχές του εαυτού του όσο μεγαλώνει. Τις πιο γλυκές country πινελιές σε αυτό, βάζει ο ταξιδιάρικος ήχος της lap steel κιθάρας του Dov Sikowitz, μέλος του λονδρέζικου project The Glowworms. Σε αυτή χρωστάει το κομμάτι τη διακριτική αμερικανική χροιά και τη φωτεινή του μελαγχολία.

Ο Benn υπογράφει τους στίχους και τη σύνθεση και δηλώνει «Νομίζω ότι η γραφή μου γίνεται όλο και πιο λιτή όσο εξελίσσομαι. Διαπιστώνω όλο και περισσότερο ότι το απλό είναι καλύτερο. Μου αρέσει να αφηγούμαι μια ιστορία ή να μεταφέρω ένα συναίσθημα με τον πιο άμεσο τρόπο, χωρίς περιττά στολίδια».

Αν και το The Thread ομολογεί ότι γεννήθηκε μέσα από μια σχέση εξ αποστάσεως, ο ίδιος αποφεύγει τις κυριολεκτικές αφηγήσεις. «Μου αρέσει περισσότερο να θέτω ερωτήματα παρά να δίνω απαντήσεις μέσα από τους στίχους. Προσπαθώ να αποτυπώσω ένα συναίσθημα ή την προσπάθεια να κατανοήσω ένα συναίσθημα», εξηγεί.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο βόρειο Λονδίνο με παραγωγό τον Sam Hodder-Williams, στενό συνεργάτη του Watt και πολυοργανίστα που είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του δίσκου. Μαζί του είναι και μια μικρή ομάδα μουσικών από τη folk και indie σκηνή, με τον Pendo Masote στο βιολί, τον Tom Allan στο μπάντζο, την Ella Bleakley στα δεύτερα φωνητικά και τον George Vaux στο μπάσο.



Προς το παρόν, το σίγουρο είναι ότι ο Blake Watt μας έδωσε σωστό κομμάτι για τη driving playlist του τριημέρου. Περιμένουμε με αγωνία τη συνέχεια.



