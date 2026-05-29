Η Kristin Hersh ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "Sugar On Blackstone"

Νέο άλμπουμ από την Kristin Hersh τον Σεπτέμβριο, με το "Dark Eyed Junco" να φωτίζει σκοτεινές παιδικές μνήμες και υπόγεια συναισθηματική ένταση.

Kristin Hersh
Avopolis Team

Η Kristin Hersh, γνωστή από τους Throwing Muses και τους 50FootWave, συνεχίζει την έντονη προσωπική της διαδρομή, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του νέου της solo άλμπουμ με τίτλο Sugar On Blackstone. Ο δίσκος αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου μέσω της Fire Records και έρχεται δύο χρόνια μετά το Clear Pond Road.

Σύμφωνα με την ίδια, το νέο άλμπουμ κινείται σε πιο σκοτεινά μονοπάτια, χωρίς να χάνει μια υπόγεια αίσθηση τρυφερότητας. Θεματικά, αγγίζει ζητήματα όπως η ζωή και ο θάνατος, η φτώχεια, η παιδική ηλικία και η μνήμη, εκείνες οι επίμονες αναμνήσεις που συνεχίζουν να διαμορφώνουν την ενήλικη ταυτότητα. Παράλληλα, εξερευνά τους δεσμούς ανάμεσα σε μουσικούς, φίλους και οικογένεια, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ήχοι και τόποι μπορούν να επαναφέρουν πρόσωπα με σχεδόν σωματική ένταση.

Μετά το πρώτο δείγμα "Sundial", η Hersh δίνει στη δημοσιότητα το δεύτερο single "Dark Eyed Junco", ένα κομμάτι με λεπτοδουλεμένες ενορχηστρώσεις και μελωδίες που κινούνται σχεδόν υπνωτικά. Το τραγούδι επιστρέφει στα παιδικά της χρόνια και στη σχέση με τον αδερφό της, σε ένα αφήγημα που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σκοτεινή οικογενειακή πραγματικότητα.

«Εκείνος ήταν ένα "Dark Eyed Junco" κι εγώ ένα παράξενο κορίτσι με ανοιχτόχρωμα μάτια», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Παίζαμε μπάσκετ μέχρι να πέσει η νύχτα, μέχρι να μη βλέπουμε πια το καλάθι, μόνο και μόνο για να μην χρειαστεί να επιστρέψουμε σπίτι. Μετά τον ερχομό του πατριού μας, δεν ήταν πια πραγματικά σπίτι».

Η κυκλοφορία του Sugar On Blackstone θα συνοδευτεί από εκτεταμένη περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και Αυστραλία μέσα στο φθινόπωρο.

 

 

