Οι Man/Woman/Chainsaw επιστρέφουν με το "Goddamn, Lizard Man!"

Το νέο single των Man/Woman/Chainsaw φέρνει βρόμικο rock και σαρκασμό, λίγο πριν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου "Cannonball" τον Αύγουστο.

Man/Woman/Chainsaw
Avopolis Team

Οι Λονδρέζοι Man/Woman/Chainsaw συνεχίζουν να χτίζουν το momentum γύρω από το επερχόμενο ντεμπούτο τους άλμπουμ, δίνοντας στη δημοσιότητα το νέο single "Goddamn, Lizard Man!". Το κομμάτι αποτελεί την τρίτη γεύση από το Cannonball, που αναμένεται στις 7 Αυγούστου μέσω της Fiction Records.

Για πρώτη φορά στα φωνητικά συναντάμε τον Billy Ward, σε ένα κομμάτι που παντρεύει το γνώριμο avant-garde ύφος του συγκροτήματος με μια πιο ωμή, σχεδόν sleazy rock ενέργεια. Έντονα έγχορδα και πλήκτρα διαπερνούν το track, δημιουργώντας ένα hook που ισορροπεί ανάμεσα στο χάος και τη μελωδία.

Σε στιχουργικό επίπεδο, το "Goddamn, Lizard Man!" λειτουργεί σαν μια καυστική παρατήρηση πάνω σε τοξικές προσωπικότητες και χειριστικές συμπεριφορές. Όπως εξηγεί ο Ward, το τραγούδι εστιάζει σε εκείνη τη στιγμή όπου αναγνωρίζεις ότι κάποιος είναι προβληματικός, αλλά παρ’ όλα αυτά βρίσκεσαι παράδοξα έλκυσμένος από την παρουσία του. «Όλοι έχουμε συναντήσει μερικές “σαύρες” στη ζωή μας», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Το κομμάτι αποτελεί βασικό στοιχείο του Cannonball, το οποίο ηχογραφήθηκε στα ιστορικά RAK Studios, με την μπάντα να συνεργάζεται με τους παραγωγούς Margo Broom και Seth Evans, γνωστό για τη δουλειά του με τον Geordie Greep.

Μετά το "Nosedive" και το "Adam & Steve" – που ήδη έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν στη ροή του BBC 6 Music – οι Man/Woman/Chainsaw δείχνουν να εδραιώνονται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της Fiction Records, φλερτάροντας διαρκώς με την ένταση, την ειρωνεία και το δημιουργικό χάος.

 

