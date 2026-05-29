Πληροφορίες

Boards of Canada κατά Λευκού Οίκου για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μουσικής τους

Οι Boards of Canada καταγγέλλουν τον Λευκό Οίκο για χρήση του "Deep Time" χωρίς άδεια σε πολιτικό βίντεο, μια μέρα πριν κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ.

Boards of Canada
Avopolis Team

Οι Boards of Canada και η δισκογραφική τους Warp Records αποδοκίμασαν δημόσια τη χρήση του κομματιού “Deep Time” σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο στα social media χωρίς την άδειά τους.

Το 15δευτερο clip, που αναρτήθηκε το βράδυ της 27ης Μαΐου (ώρα ΗΠΑ), συνοδευόταν από εικόνες με αμερικανικές σημαίες, κέντρα κράτησης, ελικόπτερα και το ίδιο το κτίριο του Λευκού Οίκου. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, το βίντεο συγκέντρωσε σχεδόν 500.000 προβολές μόνο στην πλατφόρμα X, με τα σχόλια να γεμίζουν από αντιδράσεις και έντονη δυσαρέσκεια των fans.

Σε κοινή τους δήλωση, οι Boards of Canada και η Warp Records ξεκαθάρισαν ότι δεν εγκρίνουν τη χρήση της μουσικής τους για πολιτικά μηνύματα χωρίς άδεια, τονίζοντας πως δεν συναινούν σε τέτοιου είδους αξιοποίηση του έργου τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες αντιδρούν σε ανάλογες πρακτικές. Τον περασμένο χρόνο, η Jess Glynne είχε καταδικάσει τη χρήση τραγουδιού της από την ICE, ενώ και η SZA είχε κατηγορήσει την αμερικανική διοίκηση για σκόπιμη πρόκληση αντιδράσεων από καλλιτέχνες με στόχο τη δωρεάν προβολή.

Η υπόθεση έρχεται δύο ημέρες πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Boards of Canada, Inferno, που σηματοδοτεί την επιστροφή τους στη δισκογραφία μετά από 13 χρόνια. Το άλμπουμ, που περιλαμβάνει και το “Deep Time”, κυκλοφορεί επίσημα σήμερα.

 

