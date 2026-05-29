Wild Pink: Η americana συναντά την πολιτική παράνοια στο single "Round Of Applause At The End Of The World"

Οι Wild Pink ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους album τους Still Coming Down, το οποίο αναμένεται στις 21 Αυγούστου. Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single, με τίτλο "Round Of Applause At The End Of The World".

Το album διαδέχεται το περσινό Dulling The Horns (την πρώτη δουλειά της μπάντας για τη δισκογραφική Fire Talk) και ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα στα γνωστά Drop of Sun Studios στο Asheville της Βόρειας Καρολίνας, με παραγωγό και ηχολήπτη τον Alex Farrar, γνωστό από τη συνεργασία του με ονόματα όπως οι Wednesday, Samia και Bnny.

Στο Still Coming Down θα συμμετέχουν επίσης αρκετοί καλλιτέχνες της σύγχρονης αμερικανικής indie rock, ανάμεσά τους η Meg Duffy των Hand Habits, αλλά και ο MJ Lenderman μαζί με τους Landon George και Xandy Chelmis από τους The Wind.

Το “Round Of Applause At The End Of The World” είναι μία γνώριμη americana μελωδία, με παραμορφωμένες κιθάρες και έναν κουρασμένο αλλά συναισθηματικά φορτισμένο τόνο που παραπέμπει στις πιο εσωστρεφείς στιγμές της μπάντας. Οι στίχοι του John Ross αναφέρονται στις δολοφονίες των Kennedy, στον Sirhan Sirhan και τον Jack Ruby, μετατρέποντας το τραγούδι σε έναν σκοτεινό μονόλογο γύρω από τη δυσπιστία, τις θεωρίες συνωμοσίας και την αίσθηση ότι η πραγματικότητα αποσυντίθεται. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από την αίσθηση πως το άγχος και η διαρκής ανησυχία μπορούν σταδιακά να αφαιρέσουν κάθε έννοια χαράς από την καθημερινότητα.

Το video του single σκηνοθέτησε ο Wes Sterrs και αποτελεί το πρώτο μέρος μιας σειράς τεσσάρων συνδεδεμένων οπτικών κεφαλαίων που, σύμφωνα με τη μπάντα, θα συμπληρώνουν σταδιακά τον κόσμο και τη θεματολογία του Still Coming Down.

Μετά τον Αύγουστο, οι Wild Pink θα ξεκινήσουν ευρωπαϊκή περιοδεία, πριν συνεχίσουν με σειρά εμφανίσεων στις ΗΠΑ, αρκετές από τις οποίες θα πραγματοποιηθούν ως support στους Shakey Graves.



