Ο Tom Morello ανακοινώνει το Power To The People Festival

Ο Tom Morello ανακοίνωσε το νέο Power To The People Festival, ένα μονοήμερο φεστιβάλ που συνδυάζει μουσική με κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα, με συμμετοχές από ονόματα όπως οι Bruce Springsteen, Foo Fighters, Joan Baez και ο Serj Tankian των System of a Down.

Ο κιθαρίστας των Rage Against The Machine και Audioslave, που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε περιοδεία στις ΗΠΑ μαζί με τον Bruce Springsteen, αποκάλυψε τα σχέδιά του για το φεστιβάλ ζωντανά επί σκηνής στο Nationals Park, την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Το Power To The People Festival θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Merriweather Post Pavilion στην Columbia του Maryland και παρουσιάζεται ως μια μη κομματική γιορτή αφιερωμένη στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τη μουσική και τη συλλογική δράση.

Στο ήδη εντυπωσιακό line-up περιλαμβάνονται επίσης οι Dave Matthews, Brittany Howard, Dropkick Murphys, Jack Black, Cypress Hill, Killer Mike, grandson, The Neighborhood Kids, Taylor Momsen, Matt Cameron (Pearl Jam, Soundgarden), The Linda Lindas και ο Darryl “DMC” McDaniels, ενώ στη σκηνή θα ανέβει και ο ίδιος ο Morello.

Ο καλλιτέχνης Shepard Fairey θα συμβάλει με το artwork του φεστιβάλ και θα πραγματοποιήσει DJ set, ενώ ολόκληρη η διοργάνωση στοχεύει να φέρει κοντά καλλιτέχνες, κοινό, ακτιβιστές και οργανώσεις για μια ημέρα αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής ως εργαλείο αλλαγής.

Παράλληλα με τις συναυλίες, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το Freedom Village, έναν χώρο όπου θα συμμετέχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων και κοινότητες, ενώ μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια —και το σύνολο των καθαρών εσόδων από τα VIP— θα διατεθεί σε οργανισμούς όπως οι VoteRiders και HeadCount, που δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής.

«Το Power To The People Festival αφορά την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και το rock ’n’ roll», δήλωσε ο Morello. «Αφορά τη δύναμη που έχουν οι καθημερινοί άνθρωποι όταν ενώνονται μέσα από τη μουσική, την τέχνη και τη δράση».

Περισσότερα ονόματα αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες, ενώ τα εισιτήρια θα διατεθούν από το Σάββατο 30 Μαΐου.