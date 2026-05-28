Πληροφορίες

Jungle: Κάνει καλοκαίρι στο νέο τους single "The Wave"

Ακούγεται σαν δροσιά στα αυτιά και προλογίζει το επερχόμενο πέμπτο album τους "Sunshine".

Φωτ.: Mason Rose
Avopolis Team

Το λονδρέζικο σχήμα μόλις μας έδωσε το δεύτερο δείγμα μέσα από τη νέα τους δουλειά που ρολάρει αβίαστα στον συνδυασμό nu-disco, funk, soul και electro-pop που τους έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Στο "The Wave" πρωταγωνιστούν τα φωνητικά της Lydia Kitto, δίπλα στη συνθέση και την παραγωγή των Josh Lloyd-Watson και Tom McFarland, και μας δίνει τον τόνο για το album Sunshine, που θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου μέσω της AWAL.

Η νέα περίοδος των Jungle φαίνεται να κινείται σε μια πιο φωτεινή, groove-oriented και αισιόδοξη κατεύθυνση, συνεχίζοντας τη warm disco/soul αισθητική που είχε το Volcano του 2023. To νέο κομμάτι είναι ευφορικό και σε αυτό η φωνή της Kitto παίζει βασικό ρόλο − φέρνει τη ρυθμική κομψότητα και feelgood ζεστασιά που έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ στη Róisín Murphy και τη Jessie Ware.

Η Lydia Kitto είχε ήδη παρουσία στη βρετανική alternative/electronic σκηνή πριν ενταχθεί επίσημα στους Jungle το 2023, χωρίς όμως να έχει κάνει το breakthrough. Η παρουσία της στους Jungle, που είχαν ήδη δημιουργήσει οι Lloyd-Watson και McFarland από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, λειτούργησε περισσότερο ως οργανική εξέλιξη της ήδη στενής συνεργασίας τους, ενώ η φωνή της έχει πλέον εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους.

Το προηγούμενο album τους, Volcano, κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2023 και περιλάμβανε κομμάτια όπως τα "Back on 74", "Candle Flame" και "Dominoes", εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της μπάντας ως ένα από τα πιο επιτυχημένα βρετανικά acts της σύγχρονης dance και alternative pop σκηνής.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Tom Morello

Ο Tom Morello ανακοινώνει το Power To The People Festival

Ένα νέο φεστιβάλ με πολιτικό και κοινωνικό πρόσημο στήνει ο Tom Morello, φέρνοντας μαζί του ένα...
Jungle

Jungle: Κάνει καλοκαίρι στο νέο τους single "The Wave"

Ακούγεται σαν δροσιά στα αυτιά και προλογίζει το επερχόμενο πέμπτο album τους "Sunshine".
Spotify

Spotify: Αντιδράσεις για την ανακοίνωση νέας AI remix υπηρεσίας

Backlash για την αναγγελία της πλατφόρμας για νέο AI εργαλείο επί πληρωμή, το οποίο θα επιτρέπει...

Featured

Radio Slave

O Radio Slave επιστρέφει στην Αθήνα

Λίγο πριν μετατρέψει την Πλατεία Κλαυθμώνος σε ανοιχτό dancefloor, ο Radio Slave έρχεται στην...
Η συστολή της μουσικής στο ατέρμονο σκρολάρισμα του σύγχρονου βίου

Η συστολή της μουσικής στο ατέρμονο σκρολάρισμα του σύγχρονου βίου

Στα ελληνικά charts, το τραγούδι έγινε snack: 2 λεπτά, ένα hook, λίγη σκόνη viral, και πάμε στο...
Elektro Guzzi

Elektro Guzzi στο Athens Jazz 2026: Το groove ως τελετουργία, πέρα από μηχανές και σύνορα

Λίγο πριν την εμφάνισή τους στο Athens Jazz 2026, οι Elektro Guzzi μιλούν στο Avopolis για σώμα,...

Best of Network