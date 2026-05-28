Jungle: Κάνει καλοκαίρι στο νέο τους single "The Wave"

Το λονδρέζικο σχήμα μόλις μας έδωσε το δεύτερο δείγμα μέσα από τη νέα τους δουλειά που ρολάρει αβίαστα στον συνδυασμό nu-disco, funk, soul και electro-pop που τους έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Στο "The Wave" πρωταγωνιστούν τα φωνητικά της Lydia Kitto, δίπλα στη συνθέση και την παραγωγή των Josh Lloyd-Watson και Tom McFarland, και μας δίνει τον τόνο για το album Sunshine, που θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου μέσω της AWAL.

Η νέα περίοδος των Jungle φαίνεται να κινείται σε μια πιο φωτεινή, groove-oriented και αισιόδοξη κατεύθυνση, συνεχίζοντας τη warm disco/soul αισθητική που είχε το Volcano του 2023. To νέο κομμάτι είναι ευφορικό και σε αυτό η φωνή της Kitto παίζει βασικό ρόλο − φέρνει τη ρυθμική κομψότητα και feelgood ζεστασιά που έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ στη Róisín Murphy και τη Jessie Ware.

Η Lydia Kitto είχε ήδη παρουσία στη βρετανική alternative/electronic σκηνή πριν ενταχθεί επίσημα στους Jungle το 2023, χωρίς όμως να έχει κάνει το breakthrough. Η παρουσία της στους Jungle, που είχαν ήδη δημιουργήσει οι Lloyd-Watson και McFarland από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, λειτούργησε περισσότερο ως οργανική εξέλιξη της ήδη στενής συνεργασίας τους, ενώ η φωνή της έχει πλέον εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους.

Το προηγούμενο album τους, Volcano, κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2023 και περιλάμβανε κομμάτια όπως τα "Back on 74", "Candle Flame" και "Dominoes", εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της μπάντας ως ένα από τα πιο επιτυχημένα βρετανικά acts της σύγχρονης dance και alternative pop σκηνής.



