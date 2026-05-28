Spotify: Αντιδράσεις για την ανακοίνωση νέας AI remix υπηρεσίας

Το Spotify και η Universal Music Group βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονες αντιδράσεις μετά την παρουσίαση ενός νέου AI εργαλείου επί πληρωμή, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν remixes και covers αγαπημένων τραγουδιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα λειτουργία παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα ως ένα νέο premium add-on, με το οποίο θα φτιάχνουμε διασκευές και remixes με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αλλά και με επίσημη αδειοδότηση, χρησιμοποιώντας υλικό καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παρότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η τιμή της υπηρεσίας ούτε πλήρες χρονοδιάγραμμα διάθεσης, το νέο προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις από χρήστες και δημιουργούς.

Ο επικεφαλής επιχειρησιακής στρατηγικής του Spotify, Alex Norström, υπερασπίστηκε τη νέα κατεύθυνση της πλατφόρμας, δηλώνοντας πως στόχος είναι να υπάρξει «ένα ανταποδοτικό αποτέλεσμα για καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς», μέσω αδειοδοτημένης χρήσης και οικονομικής αποζημίωσης όσων συμμετέχουν. «Η επίλυση δύσκολων προβλημάτων γύρω από τη μουσική είναι αυτό που κάνει το Spotify. Και τα fan-made covers και remixes είναι το επόμενο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κίνηση φαίνεται να εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Spotify να δημιουργήσει ένα ελεγχόμενο και αδειοδοτημένο οικοσύστημα AI μουσικής δημιουργίας, αντί να αφήσει το πεδίο αποκλειστικά σε ανεξέλεγκτες εφαρμογές τρίτων και μη αδειοδοτημένα εργαλεία generative AI.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας, η αντίδραση του κοινού υπήρξε έντονη. Χρήστες του Spotify εξέφρασαν στα social media και στο Reddit την ανησυχία τους για τη διαρκώς αυξανόμενη ενσωμάτωση AI λειτουργιών στις μουσικές πλατφόρμες. Ένας χρήστης στο Reddit σχολίασε ότι «η πλατφόρμα υποβαθμίζει πλήρως τους δημιουργούς, παρουσιάζοντας τη μουσική σαν κάτι εύκολο να «φτιαχτεί», ενώ στην πραγματικότητα κουβαλά εμπειρίες ζωής, δουλειά και προσωπική έκφραση».

Ο Norström επανήλθε στο θέμα σε συνέντευξή του στους Financial Times: «Υπάρχει σίγουρα αρκετή αρνητικότητα γύρω από το AI και είναι λογικό, επειδή μέρος αυτής της τεχνολογίας λειτουργεί με λάθος τρόπο» και πρόσθεσε πως το Spotify θέλει να είναι «η νόμιμη εκδοχή» τέτοιων AI λειτουργιών στον χώρο της μουσικής.

Η συνεργασία με τη Universal Music Group θεωρείται κομβική για αυτή τη νέα στρατηγική, καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες φορές που ένας τόσο μεγάλος μουσικός όμιλος φαίνεται διατεθειμένος να υποστηρίξει ένα μοντέλο αδειοδοτημένων ΑΙ remixes, με οικονομική ανταπόδοση προς καλλιτέχνες και δημιουργούς.