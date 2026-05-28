Gilla Band: Oι εκρηκτικοί Ιρλανδοί επιστρέφουν με νέο single

Οι Gilla Band επέστρεψαν με το πρώτο νέο τους κομμάτι εδώ και τρία χρόνια, ανακοινώνοντας παράλληλα μια μεγάλη περιοδεία που θα διατρέχει τη φετινή και την επόμενη χρονιά. Η τετράδα των Dara Kiely, Alan Duggan Borges, Daniel Fox και Adam Faulkner, με το “Giraffe” συνεχίζει τη διαρκή μετατόπισή της ανάμεσα στο noise rock, το industrial post-punk και τις ηλεκτρονικές υφές που έχουν πλέον γίνει αναπόσπαστο μέρος του ήχου της.

Το “Giraffe” ξεκινά με ένα υπνωτικό, σχεδόν dub-ικό μπάσο και σταδιακά μετατρέπεται σε ένα παραμορφωμένο post-punk ξέσπασμα, πριν εκραγεί σε ένα βιομηχανικό dance-punk finale. Μέσα σε αυτό το χαοτικό αλλά απόλυτα ελεγχόμενο ηχητικό τοπίο, η μπάντα συνεχίζει να χτίζει την ιδιαίτερη αισθητική που την καθιέρωσε ήδη από την εποχή των Holding Hands With Jamie και The Talkies: νευρικά riffs, μηχανικοί ρυθμοί και ένταση από τη χαρακτηριστική φωνή του Dara Kiely που αιωρείται ανάμεσα σε μονόλογο και παραλήρημα.

Για τους στίχους του “Giraffe” o Kiely δήλωσε πως το κομμάτι προέκυψε από μια περίοδο έντονης εσωστρέφειας και δυσκολίας στην επικοινωνία. «Το μυαλό μου μπορεί να είναι ένα πολύ σκόρπιο και κάποιες φορές μοναχικό μέρος. Ένιωθα ότι δεν αγαπιέμαι και δυσκολευόμουν να εκφράσω πραγματικά αυτό που σκέφτομαι». Όπως εξηγεί, το outro του τραγουδιού λειτουργεί σαν μια έμμεση επιβεβαίωση ότι υπάρχει αγάπη και αποδοχή γύρω του, ακόμη κι αν ο ίδιος συνεχίζει να δυσκολεύεται να το πιστέψει. Όντως το τραγούδι κλείνει με μια καταιγιστική industrial dance κορύφωση, που αναδεικνύει περισσότερο από ποτέ την ηλεκτρονική πλευρά της μπάντας.

Εξίσου απολαυστικό είναι και το αλλόκοτο animated video του τραγουδιού που δημιούργησαν οι visual artists Cuan Roche και Chanthila Phaophanit.

Η μπάντα παρέμενε σχετικά σιωπηλή μετά την περιοδεία για το εξαιρετικό Most Normal του 2022, με μοναδική νέα κυκλοφορία το one-off single “Sports Day” το 2023. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα νέο album, ωστόσο η επιστροφή τους, σε συνδυασμό με την μακριά περιοδεία, ενισχύει τις υποθέσεις ότι πιθανότατα οι Gilla Band βρίσκονται στην αρχή ενός νέου κύκλου.



