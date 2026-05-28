O Panda Bear και ο Sonic Boom επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "A ? of WHEN"

Το "A ? of WHEN" κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου από τη Domino, με τους Panda Bear και Sonic Boom να στρέφονται σε πιο «πραγματικές» μορφές σύνδεσης.

Avopolis Team

Οι Panda Bear και Sonic Boom ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο A ? of WHEN, το οποίο αναμένεται στις 10 Ιουλίου μέσω της Domino. Πρόκειται για το follow-up του ιδιαίτερα αγαπημένου Reset (2022), ενός δίσκου που είχε ήδη θέσει τις βάσεις για τη δημιουργική τους σύμπραξη.

Στο νέο άλμπουμ, οι Noah Lennox και Pete Kember καταπιάνονται με τη σύγχρονη εξάντληση από την online ζωή, τη διάχυτη μελαγχολία, αλλά και ζητήματα πολιτικής σύγχυσης και οικολογικής συνείδησης. Παράλληλα, επιχειρούν μια πιο ανθρώπινη ανάγνωση της πραγματικότητας, τονίζοντας τη σημασία της τύχης και της αλληλοκατανόησης σε μια εποχή όπου ελάχιστοι μοιάζουν να έχουν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Μαζί με την ανακοίνωση, δόθηκε στη δημοσιότητα και το ομότιτλο κομμάτι του άλμπουμ, το οποίο λειτουργεί ως ένα πρώτο δείγμα της νέας κατεύθυνσης. Σε συνοδευτικό τους μήνυμα, οι δύο καλλιτέχνες μιλούν για μια περίοδο αλλαγών — «συναρπαστικών αλλά και τρομακτικών» — και για μια συνειδητή απομάκρυνση από την υπερβολική ψηφιακή διαμεσολάβηση.

Όπως σημειώνουν, επιλέγουν να κινηθούν «εκτός διαδρομής», δίνοντας έμφαση σε πιο άμεσες μορφές εμπειρίας: ραδιόφωνο, συναυλίες, listening parties και δια ζώσης συναντήσεις. Η πρόσφατη κυκλοφορία του 7" "Graveyard" / "Lucky Charm" αποκλειστικά σε φυσικά καταστήματα λειτουργεί ως προάγγελος αυτής της στάσης, με απουσία streaming και ψηφιακού περιεχομένου.

Το A ? of WHEN περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με την Mary Lattimore στην άρπα, τον Daniel O’Sullivan (γνωστό από τους Sun O))) και Ulver), καθώς και τη Zena Kay στο pedal steel. Παράλληλα, επιστρέφουν και οι Mariachi 2000 de Cutberto Pérez από το Μεξικό, επεκτείνοντας τη χαρακτηριστική ηχητική παλέτα του διδύμου. Σε μια εποχή όπου η μουσική συχνά καταναλώνεται βιαστικά και αποσπασματικά, οι Panda Bear και Sonic Boom μοιάζουν να προτείνουν κάτι σχεδόν ριζοσπαστικό: να ξαναβρεθούμε στον ίδιο χώρο, την ίδια στιγμή. IRL, όχι URL.

 

 

