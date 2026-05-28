Οι Durutti Column επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια

Ο Vini Reilly επαναφέρει τους Durutti Column με το "Renascent", το πρώτο νέο άλμπουμ τους από το 2010, παρουσιάζοντας και το single "Liars".

Avopolis Team

Οι The Durutti Column επιστρέφουν με νέο υλικό, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία τους δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν αλλά συνεχίζει να επανέρχεται με τους δικούς της όρους. Μετά την επανέκδοση του εμβληματικού ντεμπούτου Return of the Durutti Column τον περασμένο Ιανουάριο, ο Vini Reilly και το τρίο του ανακοίνωσαν το νέο άλμπουμ Renascent, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου μέσω της London Records.

Μαζί με την ανακοίνωση, το συγκρότημα παρουσίασε και το single "Liars", ενώ το artwork του δίσκου υπογράφουν δύο γνώριμα ονόματα της ιστορίας τους, οι Mark Holt και Hamish Muir (8vo), που είχαν συνδεθεί με το οπτικό σύμπαν της Factory Records.

Στο πλευρό του Reilly επιστρέφουν ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Bruce Mitchell στα κρουστά και ο Keir Stewart, σε ρόλο performer και παραγωγού. Η επιστροφή αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το έργο των Durutti Column γνωρίζει μια απρόσμενη αναγνώριση από νεότερους καλλιτέχνες, όπως οι Frank Ocean, Yung Lean και Harry Styles, με τον ίδιο τον Reilly να σχολιάζει με χαρακτηριστική αποστασιοποίηση ότι «δεν ξέρει ποιος είναι ο Harry Styles, αλλά θα τον ψάξει».

Στο άλμπουμ συμμετέχει επίσης η Caoilfhionn Rose, μία από τις καλλιτέχνιδες που θα εμφανιστούν στο αφιέρωμα στους Durutti Column στο φεστιβάλ Meltdown του Λονδίνου τον επόμενο μήνα.

Το Renascent σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία νέου υλικού μετά το A Paean to Wilson του 2010, κλείνοντας ένα μεγάλο χρονικό κενό και ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο για ένα συγκρότημα που ποτέ δεν ακολούθησε ευθείες γραμμές, μόνο επιστροφές που μοιάζουν με φυσική συνέχεια.

 

