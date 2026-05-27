Πληροφορίες

Οι Metallica δίνουν στη δημοσιότητα το live video του "Creeping Death" από την Αθήνα

Τρεις εβδομάδες μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, οι Metallica ξαναγυρνάνε στην Αθήνα μέσα από το επίσημο live video του "Creeping Death".

Avopolis Team

Το αποτύπωμά της μεγάλης εμφάνισης των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας συνεχίζει να "σκάει" μπροστά μας σε νέα μορφή. Μετά την κυκλοφορία του αντίστοιχου live album, η μπάντα έδωσε στη δημοσιότητα και το επίσημο live video του “Creeping Death”.

Το ιστορικό κομμάτι από το Ride The Lightning δεν επιλέχθηκε τυχαία: ήταν αυτό που άνοιξε τη συναυλία στην Αθήνα, αλλά και το φετινό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας M72, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν.

Στο video, πέρα από την εκτελεστική ένταση της μπάντας, ξεχωρίζει και κάτι ακόμα πιο “ζωντανό”: η συμμετοχή του κοινού. Το άμεσο sing along του ελληνικού κοινού δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδεία, αλλά σαν ισότιμο κομμάτι της εμπειρίας, μια μαζική φωνή που διαπερνά το κομμάτι και επιστρέφει πίσω στη σκηνή.

Όλο αυτό μοιάζει με μικρή υπενθύμιση ότι κάποιες συναυλίες δεν τελειώνουν όταν σβήνουν τα φώτα. Συνεχίζουν να κυκλοφορούν, να επανέρχονται και να διεκδικούν χώρο στη μνήμη, κάθε φορά λίγο πιο δυνατά.

 

 

