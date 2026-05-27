Πληροφορίες

Ο Rivers Cuomo των Weezer διασκευάζει Outkast, Dolly Parton, Nirvana και Whitney Houston

Ο frontman των Weezer πέταξε ξαφνικά στο YouTube μια σειρά από lo-fi acoustic covers τα-πάντα-όλα, σαν εκείνο τον φίλο juke box που παίρνουμε πάντα τα βράδια στην παραλία.

Rivers Cuomo
Avopolis Team

Ο Rivers Cuomo αποφάσισε να κάνει ακόμη μία από εκείνες τις κινήσεις που μόνο ο Rivers Cuomo θα μπορούσε να κάνει. Ανέβασε στο YouTube μια playlist με τίτλο "randum cuverz", γεμάτη ακουστικές εκτελέσεις από τραγούδια που αγαπά, πειράζει ή πιθανότατα απλώς βρήκε μπροστά του. Σαν να πήρε μια κιθάρα στο χέρι και απλά πάτησε record.

Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όσο αλλόκοτο και απολαυστικό ακούγεται: Outkast δίπλα σε Dolly Parton, Nirvana και Whitney Houston, κάπου ανάμεσα σε Radiohead, Green Day, Eagles, Metallica και Guns N’ Roses. Ανάμεσα στα covers βρίσκονται τα "Hey Ya", "Jolene", "Creep", "When I Come Around", αλλά και τα "Lithium" και "Drain You" των Nirvana, με τον Cuomo να τα προσεγγίζει όλα με το ίδιο χαλαρό, bedroom-demo στιλ. Οι περισσότερες ηχογραφήσεις μοιάζουν με πρόχειρες ιδέες ή αυθόρμητες δοκιμές παρά με κανονικές διασκευές. Λες και κάποιος πέτυχε τον frontman των Weezer να βαριέται στο σπίτι και να γρατζουνάει την κιθάρα του.

Κάποια από τα clips φαίνεται να ηχογραφήθηκαν μεταξύ 2018 και 2021, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που εμφανίζονται στα uploads. Τα περισσότερα διαρκούν μόλις ένα με ενάμιση λεπτό, αν και υπάρχουν και πιο «γενναιόδωρες» στιγμές: το "Hey Ya" και το "Without You" του Harry Nilsson φτάνουν περίπου τα τέσσερα λεπτά, ενώ τα "Lithium" και "Drain You" ξεπερνούν τα τρία.

Δυστυχώς, οι εκδοχές των "I Wanna Dance With Somebody", "Enter Sandman" και "Sweet Child O’ Mine" τελειώνουν σχεδόν πριν καν ξεκινήσουν, ενώ το πέρασμα από το "Body Like A Back Road" του Sam Hunt κρατά μόλις 23 δευτερόλεπτα – αρκετά όμως για να γνωρίσει ο κόσμος ένα mini country Cuomo cover που κανείς δεν ζήτησε.

Το αν όλο αυτό είναι ένα σοβαρό side project, ένα dump αρχείων από το κινητό του ή απλώς άλλη μία τυπική μέρα στο μυαλό του Rivers Cuomo παραμένει άγνωστο. Just enjoy it!



 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Metallica

Οι Metallica δίνουν στη δημοσιότητα το live video του "Creeping Death" από την Αθήνα

Τρεις εβδομάδες μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, οι Metallica ξαναγυρνάνε στην Αθήνα μέσα από το επίσημο live...
Rivers Cuomo

Ο Rivers Cuomo των Weezer διασκευάζει Outkast, Dolly Parton, Nirvana και Whitney Houston

Ο frontman των Weezer πέταξε ξαφνικά στο YouTube μια σειρά από lo-fi acoustic covers τα-πάντα-όλα, σαν εκείνο τον φίλο...
Jack Kaye

Jack Kaye: Νέο solo single και επανεκκίνηση μετά το τέλος των The Magic Gang

Ο πρώην frontman των The Magic Gang μόλις μίλησε για το solο ξεκίνημά του, το  “slow decline” της...

Featured

Η μουσική στην εποχή του ΑΙ

Η μουσική στην εποχή του ΑΙ: Ανάμεσα στην καινοτομία και τη λεηλασία

Η σύγκρουση δισκογραφικών και εταιρειών ΑΙ φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τα...
Bonner Kramer • Thurston Moore – They Came Like Swallows

Bonner Kramer • Thurston Moore – They Came Like Swallows

Σκοτεινό και ατμοσφαιρικό άλμπουμ experimental rock και ambient drone, αφιερωμένο στα παιδιά της...
Coltrane

Από το lifestyle στον Coltrane: Τι σημαίνει να ακούς έναν δίσκο σήμερα

Σε μια εποχή υπερπροβολής και άδειου marketing, η επιστροφή στο "Cosmic Music" των Alice και John...

Best of Network