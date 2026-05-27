Ο Rivers Cuomo των Weezer διασκευάζει Outkast, Dolly Parton, Nirvana και Whitney Houston

Ο Rivers Cuomo αποφάσισε να κάνει ακόμη μία από εκείνες τις κινήσεις που μόνο ο Rivers Cuomo θα μπορούσε να κάνει. Ανέβασε στο YouTube μια playlist με τίτλο "randum cuverz", γεμάτη ακουστικές εκτελέσεις από τραγούδια που αγαπά, πειράζει ή πιθανότατα απλώς βρήκε μπροστά του. Σαν να πήρε μια κιθάρα στο χέρι και απλά πάτησε record.

Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όσο αλλόκοτο και απολαυστικό ακούγεται: Outkast δίπλα σε Dolly Parton, Nirvana και Whitney Houston, κάπου ανάμεσα σε Radiohead, Green Day, Eagles, Metallica και Guns N’ Roses. Ανάμεσα στα covers βρίσκονται τα "Hey Ya", "Jolene", "Creep", "When I Come Around", αλλά και τα "Lithium" και "Drain You" των Nirvana, με τον Cuomo να τα προσεγγίζει όλα με το ίδιο χαλαρό, bedroom-demo στιλ. Οι περισσότερες ηχογραφήσεις μοιάζουν με πρόχειρες ιδέες ή αυθόρμητες δοκιμές παρά με κανονικές διασκευές. Λες και κάποιος πέτυχε τον frontman των Weezer να βαριέται στο σπίτι και να γρατζουνάει την κιθάρα του.

Κάποια από τα clips φαίνεται να ηχογραφήθηκαν μεταξύ 2018 και 2021, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που εμφανίζονται στα uploads. Τα περισσότερα διαρκούν μόλις ένα με ενάμιση λεπτό, αν και υπάρχουν και πιο «γενναιόδωρες» στιγμές: το "Hey Ya" και το "Without You" του Harry Nilsson φτάνουν περίπου τα τέσσερα λεπτά, ενώ τα "Lithium" και "Drain You" ξεπερνούν τα τρία.

Δυστυχώς, οι εκδοχές των "I Wanna Dance With Somebody", "Enter Sandman" και "Sweet Child O’ Mine" τελειώνουν σχεδόν πριν καν ξεκινήσουν, ενώ το πέρασμα από το "Body Like A Back Road" του Sam Hunt κρατά μόλις 23 δευτερόλεπτα – αρκετά όμως για να γνωρίσει ο κόσμος ένα mini country Cuomo cover που κανείς δεν ζήτησε.

Το αν όλο αυτό είναι ένα σοβαρό side project, ένα dump αρχείων από το κινητό του ή απλώς άλλη μία τυπική μέρα στο μυαλό του Rivers Cuomo παραμένει άγνωστο. Just enjoy it!



