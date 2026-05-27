Jack Kaye: Νέο solo single και επανεκκίνηση μετά το τέλος των The Magic Gang

Δύο χρόνια, μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία των The Magic Gang στο λονδρέζικο Roundhouse, ο Jack Kaye επιστρέφει με το πρώτο προσωπικό του single, “Dora”, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική του διαδρομή. Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας άνοιξε την καρδιά του NME για τη νέα του φάση αλλά και τη διάλυση της μπάντας.

Το "Dora", με τη συμμετοχή της Asya Fairchild στα δεύτερα φωνητικά, κινείται σε γνώριμα μελωδικά indie pop μονοπάτια και χωράει τέλεια σε Μαγιάτικες playlists. Σύμφωνα με τον Kaye, το τραγούδι αφηγείται την ιστορία «ενός τύπου που δεν φέρεται πολύ καλά σε μια κοπέλα και ταυτόχρονα εκθέτει τη συμπεριφορά του στα social media με έναν κάπως γελοίο τρόπο». Σκόπιμα, δήλωσε, θέλησε να δώσει μια ελαφρότητα και χιούμορ στο κομμάτι.

Το τραγούδι, όπως εξήγησε, γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια, την περίοδο που άρχισε να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μουσική έξω από το πλαίσιο των The Magic Gang. Σε μια εποχή που η μπάντα βρισκόταν ήδη σε μια «αργή παρακμή», όπως ομολόγησε, όσον αφορά τη δημιουργική επικοινωνία μεταξύ των μελών. «Ήταν μια αργή διάλυση της δημιουργικής επικοινωνίας» και παραδέχτηκε ότι όταν τελικά πάρθηκε η απόφαση να διαλυθούν, αυτή έμοιαζε περισσότερο με ανακούφιση παρά με ξαφνικό σοκ.

Ο Kaye επίσης είπε πως μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του νέου του ήχου έπαιξε η χρήση γυναικείων φωνητικών στα demos του. Αποκάλυψε ότι ζητούσε από τη σύντροφό του να τραγουδά μαζί του στα πρώτα drafts των κομματιών και πως αυτή η αίσθηση «ντουέτου» ήταν που τον έκανε να νιώσει για πρώτη φορά ότι το υλικό εκφράζει πραγματικά τον ίδιο και όχι μια συνέχεια της μουσικής που έκανε με τους Magic Gang.

Το video του "Dora", ο Kaye ιδρώνει μέσα σε ένα γυμναστήριο πυγμαχίας για να επιστρέψει στο «ρινγκ» − ο συμβολισμός που δουλεύει σε σχέση με την επιστροφή του στη μουσική σκηνή προέκυψε υποσυνείδητα, είπε. Ο ίδιος μίλησε και για την εμπειρία των πρώτων solo εμφανίσεών του. Παρότι πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της δημιουργικής διαδικασίας, παραδέχθηκε ότι του πήρε καιρό να συνηθίσει την ιδέα πως είναι πλέον εκείνος που πρέπει να παίρνει όλες τις αποφάσεις. Όπως είπε, αισθάνεται πως έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έχει αφήσει πίσω του μεγάλο μέρος της αυτοκριτικής που τον συνόδευε στο παρελθόν. Όπως είπε, η πρόσφατη εμφάνισή του στο The Great Escape ήταν σκόπιμα χαμηλών τόνων, καθώς ήθελε να επιστρέψει στη σκηνή χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Παραδέχθηκε επίσης ότι για πρώτη φορά αισθάνθηκε πραγματικά άνετα και αυθεντικός ως performer.

Τέλος, ανάμεσα στους καλλιτέχνες που επηρέασαν το νέο υλικό του ανέφερε τους Dr. Dog, Elliott Smith, The Replacements, Cate Le Bon, Angel Olsen, Waxahatchee και Wilco.