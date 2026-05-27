Οι Grandmas House ανακοινώνουν το ντεμπούτο τους

Η alternative μπάντα Grandmas House από το Μπρίστολ αποκαλύπτει το πρώτο του άλμπουμ "Baby You’re A Winner", συνοδεύοντάς το με το ομώνυμο single και ένα retro-inspired video.

Grandmas House
Avopolis Team

Οι Grandmas House ανακοίνωσαν επίσημα το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τους Baby You’re A Winner, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου μέσω της Brace Yourself Records. Παράλληλα με την ανακοίνωση, το συγκρότημα παρουσίασε και το ομώνυμο single, συνοδευόμενο από ένα χιουμοριστικό music video εμπνευσμένο από παλιά τηλεπαιχνίδια, σε παραγωγή της Clump Collective.

Το “Baby You’re A Winner” λειτουργεί ως μια συμπυκνωμένη εισαγωγή στον ανανεωμένο ήχο του συγκροτήματος, με ελαστικά basslines, σφιχτά δεμένες κιθάρες και τη χαρακτηριστική, “γλυκιά αλλά τραχιά” φωνή της Yasmin Berndt να ξεχωρίζει μέσα από πολυεπίπεδα φωνητικά. Σε στιχουργικό επίπεδο, το κομμάτι κινείται ως ένα σύγχρονο rock ‘n’ roll love anthem, εστιάζοντας στην προσπάθεια να στηρίξεις ανθρώπους που δεν μπορούν να δουν την αξία τους.

Όπως σημειώνει η μπάντα: «Το "Baby You’re A Winner" είναι ένα rock ‘n’ roll love anthem για το να βλέπεις την ομορφιά στους ανθρώπους που αγαπάς όταν εκείνοι δεν μπορούν. Είναι μια ωδή στο να τους σηκώνεις όταν πέφτουν».

Για την υλοποίηση του άλμπουμ, οι Grandmas House συνεργάστηκαν με τον καταξιωμένο παραγωγό Ali Chant, γνωστό για τη δουλειά του με καλλιτέχνες όπως η PJ Harvey, ο Perfume Genius και οι Yard Act. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα σαφές δημιουργικό άλμα για το συγκρότημα, το οποίο απομακρύνεται από τη λιτή αισθητική των προηγούμενων EP του και στρέφεται σε πιο σύνθετες ενορχηστρώσεις και πλουσιότερα φωνητικά.

Με δώδεκα νέα κομμάτια, το Baby You’re A Winner αναμένεται να αποτελέσει την πιο ολοκληρωμένη και φιλόδοξη δουλειά τους μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη των Grandmas House σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της βρετανικής alternative σκηνής.

 

 

