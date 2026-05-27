Πληροφορίες

Είναι οι Clutter η νέα ελπίδα του σουηδικού underground;

Το ανερχόμενο alternative κουαρτέτο Clutter από τη Στοκχόλμη παρουσιάζει το νέο single “GirlVsHeart”, συνεχίζοντας την έντονα ανοδική του πορεία στη διεθνή σκηνή.

Avopolis Team

Οι Clutter επιστρέφουν με το νέο τους single "GirlVsHeart", που κυκλοφορεί μέσω της PNKSLM Recordings, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχουν χτίσει ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές του σκανδιναβικού underground.

Έχοντας ήδη ξεχωρίσει ως το μοναδικό σκανδιναβικό όνομα στη λίστα NME 100 για το 2026, το νεαρό τετραμελές σχήμα (με μέλη ηλικίας μόλις 21 και 22 ετών) συνεχίζει να παντρεύει τον grunge των ’90s με την ωμή ενέργεια του riot grrrl και του thrash, εστιάζοντας αυτή τη φορά στο χάος των σύγχρονων σχέσεων.

Το "GirlVsHeart" αποτυπώνει τους Clutter στην πιο άμεση και εκρηκτική τους μορφή, συνδυάζοντας φιλοδοξίες arena rock με την ένταση ενός mosh pit. Κοφτερά riffs, επιθετικοί ρυθμοί και μια ευάλωτη αλλά ταυτόχρονα δυναμική ερμηνεία δημιουργούν μια συνεχή ένταση ανάμεσα σε θορυβώδεις κιθάρες και μελωδικά ξεσπάσματα.

Όπως σημειώνει η μπάντα: «Το "GirlVsHeart" είναι ένα δυνατό, ολοκληρωτικά απορροφητικό rock τραγούδι. Μιλά για την αγάπη, αλλά με μια ένταση σχεδόν arena rock. Η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και στον ήχο δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος που σε χτυπά κατευθείαν».

Η νέα κυκλοφορία έρχεται να ενισχύσει την ήδη ανοδική πορεία τους μετά το ντεμπούτο EP Clutter Loves You (2025), αλλά και εμφανίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ όπως τα Pitchfork Music Festival London και Eurosonic Noorderslag. Με περιοδείες στο πλευρό των Hinds και υποστήριξη από μέσα όπως το Stereogum, το DIY και το BBC 6 Music, οι Clutter δείχνουν πως μπορούν να ισορροπήσουν με άνεση ανάμεσα στην punk ένταση και τον προσεγμένο μουσικό έλεγχο.

 

 

