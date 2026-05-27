Οι Smag På Dig Selv κυκλοφορούν live studio video για το "Let’s Go"

Οι Smag På Dig Selv συνεχίζουν να κινούνται εκτός πλαισίου, παρουσιάζοντας ένα νέο live studio video για το κομμάτι “Let’s Go”, μέσα από το πρόσφατο άλμπουμ τους This Is Why We Lost. Το video αποτυπώνει τη μπάντα σε πλήρη δράση, εκεί όπου η ένταση δεν είναι αισθητική επιλογή αλλά φυσική κατάσταση.

Αποτελούμενοι από τους Oliver Lauridsen (tenor sax), Thorbjørn Øllgaard (baritone και bass sax) και Albert Holberg (τύμπανα), οι Smag På Dig Selv έχουν χτίσει έναν ήχο που αρνείται να μείνει στάσιμος, μπλέκοντας ακουστικά όργανα με την ωμή ενέργεια της electronic, του punk και της dance μουσικής. Το “Let’s Go” λειτουργεί σαν συμπύκνωση αυτής της προσέγγισης: ένα κομμάτι που κινείται διαρκώς προς τα εμπρός, με κρουστά που “χτυπούν” μηχανικά, σαξόφωνα που συγκρούονται και ένα ρυθμικό υπόστρωμα που θυμίζει club, αλλά χωρίς καμία ανάγκη για ευκολία.

Το live video αναδεικνύει αυτή τη δυναμική με σχεδόν υπνωτιστικό τρόπο. Το βαρύ σαξόφωνο του Øllgaard οδηγεί, ο Lauridsen απλώνει συνεχείς μελωδικές εκρήξεις, ενώ τα τύμπανα του Holberg κρατούν τον έλεγχο, μόνο και μόνο για να τον αφήσουν ξανά να ξεφύγει. Το κομμάτι δεν σταθεροποιείται ποτέ, περνώντας μέσα από απρόσμενες στροφές, όπως η εισαγωγή throat singing που μοιάζει να έρχεται από άλλη αφήγηση, αλλά τελικά ενσωματώνεται οργανικά.

Όπως σχολιάζει η ίδια η μπάντα: «Ο κόσμος μετέτρεψε τη σκανδιναβική μυθολογία σε protein powder και σειρές στο Netflix. Εμείς την κάναμε techno. Πιστεύουμε ότι θα τους άρεσε περισσότερο έτσι».

Με το This Is Why We Lost, οι Smag På Dig Selv επιβεβαιώνουν ότι η πιο ενδιαφέρουσα μουσική συχνά γεννιέται εκεί όπου τα πράγματα δεν “πρέπει” να δουλεύουν μαζί, αλλά τελικά δουλεύουν.