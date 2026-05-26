Οι Soundgarden δουλεύουν πάνω σε ακυκλοφόρητο υλικό με τη φωνή του Chris Cornell

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην πλατφόρμα LifeMinute, ο Kim Thayil αποκάλυψε ότι τα εναπομείναντα μέλη των Soundgarden βρίσκονται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση ακυκλοφόρητων τραγουδιών με τη φωνή του Chris Cornell. Το project ξεμπλόκαρε έπειτα από τη μακροχρόνια νομική διαμάχη που υπήρξε ανάμεσα στην μπάντα και την οικογένεια του Cornell, σχετικά με τα δικαιώματα των τελευταίων ηχογραφήσεών του.

O Thayil ανέφερε ότι μεγάλο μέρος του υλικού αποτελείται από demo ηχογραφήσεις ηλικίας άνω των δέκα ετών, πάνω στις οποίες εργάζονται σήμερα ο ίδιος, ο ντράμερ Matt Cameron και ο μπασίστας Ben Shepherd. «Είναι πολύ ακατέργαστα demo», πρόσθεσε παρομοιάζοντάς τα με σκίτσα. «Ξεκινάς με ένα μικρό σχέδιο με μολύβι και το γεμίζεις με χρώματα ή παστέλ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε αυτά τα σκίτσα και βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία».

Εξήγησε επίσης ότι η δουλειά προχωρά σταδιακά, ανάλογα με τις υποχρεώσεις των μελών του συγκροτήματος. «Δεν υπάρχει δισκογραφική να χρηματοδοτήσει με χρόνο και χρήμα ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να βρίσκουμε χρόνο και να συντονιζόμαστε μεταξύ μας, για να προχωρήσουμε τη δουλειά. Όμως, έρχεται σύντομα.»

Ο ίδιος υπογράμμισε πως το project έχει μεγάλη σημασία τόσο για το συγκρότημα όσο και για τη μνήμη του Cornell. «Είναι σημαντικό για την κληρονομιά των Soundgarden και του Chris. Τιμάει τη συλλογική δουλειά μας αλλά και τον συνεργάτη και φίλο μας.»

Το άλμπουμ δεν είναι το μόνο βλέμμα προς τα πίσω που ρίχνει ο Kim Thayil. Ετοιμάζει και την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του με τίτλο A Screaming Life: Into the Superunknown with Soundgarden and Beyond, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου. Σε αυτή ο Thayil αφηγείται τη διαδρομή του από το Σικάγο μέχρι το Σιάτλ: την πορεία του ως παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στο Σικάγο και τη συνάντησή του με τον Hiro Yamamoto, μπασίστα και συνιδρυτή των Soundgarden. Με αυτόν μετακόμισε στο Σιάτλ, γνώρισαν τον Cornell και δημιούργησαν την μπάντα και έγινε που συνδιαμόρφωσε τη σκηνής της πιο δοξασμένης πόλης των 90s.



Τέλος, αν αρχίσουμε να μετράμε πόσες επανεκδόσεις, ακυκλοφόρητες δουλειές που θα δουν το φως και reunion tours έχουν ανακοινωθεί τον τελευταίο καιρό, όλα δείχνουν πως η νοσταλγία θα τιλτάρει φέτος.



