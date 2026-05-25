The Osbournes: Στις εννιά του μακαρίτη, AI έβαλαν στο σπίτι

Την περασμένη εβδομάδα, από τη σκηνή της "Licensing Expo" στο Λας Βέγκας, οι Sharon και Jack Osbourne παρουσίασαν μία ομιλία με τίτλο “The Enduring Legacy Of A Rock Icon And His Family: Ozzy Osbourne And The Osbournes”. Βασικά, ανακοίνωσαν ότι αργότερα μέσα στο καλοκαίρι θα λανσάρουν μία AI εκδοχή του εκλιπόντα ροκ σταρ, σε συνεργασία με την Hyperreal, εταιρεία που ειδικεύεται στη δημιουργία υπερρεαλιστικών AI avatars και ψηφιακών “ζωντανών” προσωπικοτήτων. Η οικογένεια έδωσε σε αυτή την άδεια για τη δημιουργία ενός πλήρως διαδραστικού AI avatar του Ozzy, το οποίο θα εμφανιστεί αρχικά σε Proto Luma units σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, δηλαδή ειδικές life-size holographic συσκευές με AI δυνατότητες που επιτρέπουν στο κοινό να αλληλεπιδρά και να συνομιλεί με ψηφιακές μορφές ανθρώπων.

Από την πλευρά του, ο CEO της Hyperreal, Remington Scott, υποστήριξε ότι κάθε στοιχείο του Ozzy avatar δημιουργήθηκε αποκλειστικά από εγκεκριμένο και αυθεντικό αρχειακό υλικό, υπό τον έλεγχο της οικογένειας. Ενώ η Sharon Osbourne δήλωσε ενθουσιασμένη με την πραμάτεια της (αν θέλετε, το project): «Μπορείς να ρωτήσεις τον Ozzy οτιδήποτε και θα απαντήσει με τη δική του φωνή. Και οι απαντήσεις θα είναι αυτές που θα έδινε ο ίδιος! Θα «το» ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος θα μπορεί να του μιλά και εκείνος θα απαντά». Ο Jack Osbourne πρόσθεσε πως ο πατέρας του «θα υπάρχει ψηφιακά ως ο εαυτός του για όσο υπάρχουν υπολογιστές».

Η ανακοίνωση, όπως αναμενόταν, προκάλεσε άμεσο backlash στα social media, με πολλούς fans να κατηγορούν την οικογένεια ότι μετατρέπει τον Ozzy σε “AI ατραξιόν” και να εκφράζουν δυσφορία για τη μεταθανάτια εμπορική αξιοποίηση της εικόνας του. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Jack υπερασπίστηκε δημόσια το project. «Ξέρω ότι ο πατέρας μου "would be into this!”. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως ένας νέος τρόπος διατήρησης της προσωπικότητας και της κληρονομιάς του και όχι προς αντικατάστασή του.»

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Hyperreal επιχειρεί κάτι αντίστοιχο. Πέρσι είχε παρουσιάσει AI avatar του Stan Lee στο “Los Angeles Comic Con”, χρεώνοντας τους επισκέπτες για να συνομιλήσουν με το ολόγραμμα του θρυλικού δημιουργού της Marvel. Για να μην ξεχάσουμε πως η συζήτηση γύρω από τις “AI αναστάσεις” καλλιτεχνών φούντωσε πάλι, όταν πρόσφατα ανακοινώθηκε η επιστροφή του Val Kilmer σε AI μορφή για τις ανάγκες της νέας ταινίας As Deep as the Grave, μία απόφαση που επίσης δίχασε έντονα το κοινό.