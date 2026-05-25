Πληροφορίες

The Osbournes: Στις εννιά του μακαρίτη, AI έβαλαν στο σπίτι

Ο Ozzy Osbourne θα επιστρέφει ως AI ολόγραμμα και η οικογένειά του «τα ακούει» κανονικά.

The Osbournes:
Avopolis Team

Την περασμένη εβδομάδα, από τη σκηνή της "Licensing Expo" στο Λας Βέγκας, οι Sharon και Jack Osbourne παρουσίασαν μία ομιλία με τίτλο “The Enduring Legacy Of A Rock Icon And His Family: Ozzy Osbourne And The Osbournes”. Βασικά, ανακοίνωσαν ότι αργότερα μέσα στο καλοκαίρι θα λανσάρουν μία AI εκδοχή του εκλιπόντα ροκ σταρ, σε συνεργασία με την Hyperreal, εταιρεία που ειδικεύεται στη δημιουργία υπερρεαλιστικών AI avatars και ψηφιακών “ζωντανών” προσωπικοτήτων. Η οικογένεια έδωσε σε αυτή την άδεια για τη δημιουργία ενός πλήρως διαδραστικού AI avatar του Ozzy, το οποίο θα εμφανιστεί αρχικά σε Proto Luma units σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, δηλαδή ειδικές life-size holographic συσκευές με AI δυνατότητες που επιτρέπουν στο κοινό να αλληλεπιδρά και να συνομιλεί με ψηφιακές μορφές ανθρώπων.

Από την πλευρά του, ο CEO της Hyperreal, Remington Scott, υποστήριξε ότι κάθε στοιχείο του Ozzy avatar δημιουργήθηκε αποκλειστικά από εγκεκριμένο και αυθεντικό αρχειακό υλικό, υπό τον έλεγχο της οικογένειας. Ενώ η Sharon Osbourne δήλωσε ενθουσιασμένη με την πραμάτεια της (αν θέλετε, το project): «Μπορείς να ρωτήσεις τον Ozzy οτιδήποτε και θα απαντήσει με τη δική του φωνή. Και οι απαντήσεις θα είναι αυτές που θα έδινε ο ίδιος! Θα «το» ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος θα μπορεί να του μιλά και εκείνος θα απαντά». Ο Jack Osbourne πρόσθεσε πως ο πατέρας του «θα υπάρχει ψηφιακά ως ο εαυτός του για όσο υπάρχουν υπολογιστές».

Η ανακοίνωση, όπως αναμενόταν, προκάλεσε άμεσο backlash στα social media, με πολλούς fans να κατηγορούν την οικογένεια ότι μετατρέπει τον Ozzy σε “AI ατραξιόν” και να εκφράζουν δυσφορία για τη μεταθανάτια εμπορική αξιοποίηση της εικόνας του. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Jack υπερασπίστηκε δημόσια το project. «Ξέρω ότι ο πατέρας μου "would be into this!”. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως ένας νέος τρόπος διατήρησης της προσωπικότητας και της κληρονομιάς του και όχι προς αντικατάστασή του.»

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Hyperreal επιχειρεί κάτι αντίστοιχο. Πέρσι είχε παρουσιάσει AI avatar του Stan Lee στο “Los Angeles Comic Con”, χρεώνοντας τους επισκέπτες για να συνομιλήσουν με το ολόγραμμα του θρυλικού δημιουργού της Marvel. Για να μην ξεχάσουμε πως η συζήτηση γύρω από τις “AI αναστάσεις” καλλιτεχνών φούντωσε πάλι, όταν πρόσφατα ανακοινώθηκε η επιστροφή του Val Kilmer σε AI μορφή για τις ανάγκες της νέας ταινίας As Deep as the Grave, μία απόφαση που επίσης δίχασε έντονα το κοινό.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Mareux

Ο Mareux έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα

Με darkwave αισθητική, post-punk ρομαντισμό και το viral αποτύπωμα του “The Perfect Girl”, ο...
The Osbournes

The Osbournes: Στις εννιά του μακαρίτη, AI έβαλαν στο σπίτι

Ο Ozzy Osbourne θα επιστρέφει ως AI ολόγραμμα και η οικογένειά του «τα ακούει» κανονικά.
Thom Yorke

Thom Yorke στα Ivor Novello Awards: Βραβεύτηκε, λάνσαρε νέο κομμάτι και τα έχωσε στη μουσική βιομηχανία

Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος για να διαβάσεις αυτό το άρθρο;

Featured

Irreversible Entanglements – Future Present Past

Irreversible Entanglements – Future Present Past

Aπό τα πιο δυνατά free jazz άλμπουμ του 2026, συνδυάζοντας πολιτικό spoken word, spiritual jazz...
Pigface with Genesis P Orridge

Pigface with Genesis P Orridge – Howler - An English Breakfast

Μισό industrial παραλήρημα, μισό dub εφιάλτης και κάπου ανάμεσα το spoken word φάντασμα του...
Johnny Blue Skies & The Dark Clouds – Mutiny After Midnight

Johnny Blue Skies & The Dark Clouds – Mutiny After Midnight

Με το "Mutiny After Midnight", ο Sturgill Simpson επιστρέφει ως Johnny Blue Skies & The Dark...

Best of Network