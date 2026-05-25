Ο Mareux έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα

O Mareux έρχεται στην Αθήνα για το πρώτο του show στη χώρα μας, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στο Floyd Live Music Venue. Ο Αμερικανός, ιρανικής καταγωγής, Aryan Ashtiani ηγείται του νέου darkwave και synth-pop κύματος που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον μιας νέας γενιάς ακροατών, εισχωρώντας παράλληλα σε κοινά πολύ διαφορετικών μουσικών ειδών.

Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, με πρώτη τιμή τα 29€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Ο Mareux ξεκίνησε να ηχογραφεί το 2013 και, δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε τη δική του σκοτεινή προσέγγιση στο "The Perfect Girl" των The Cure (1987). Χρειάστηκε να περάσουν έξι χρόνια μέχρι το τραγούδι να γίνει απρόσμενα viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας μέχρι σήμερα περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια views σε κάθε μορφή περιεχομένου.

Ήταν η στιγμή που άλλαξε τα πάντα. Ο Mareux άρχισε να χτίζει έναν cult πυρήνα οπαδών, από τη Νότια Αμερική μέχρι την Ανατολική Ευρώπη, ενώ το ντεμπούτο album του, "Lovers From the Past" (2023), μια συλλογή σκοτεινών αλλά άμεσα εθιστικών τραγουδιών, γνώρισε καθολική αποδοχή από κοινό και media.

Ο ήχος του συνδυάζει darkwave, synth-pop, coldwave και post-punk στοιχεία, με διαπεραστικά synths και υπόγεια, παθιασμένα φωνητικά. Μελωδικός και χορευτικός, αλλά ταυτόχρονα σκληρός και βαθιά ρομαντικός, ο Mareux έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά νέα ονόματα της σκοτεινής pop αισθητικής των τελευταίων χρόνων. Μαζί με τα άλλα δύο μέλη της μπάντας του, παραδίδει live εμφανίσεις που κερδίζουν συνεχώς νέους, πιστούς οπαδούς.

«Θέλω να γίνω μια πύλη προς παλιές μουσικές υποκουλτούρες για νέους ανθρώπους που μόλις ξεκινούν να ανακαλύπτουν εναλλακτικούς ήχους», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο δεύτερος δίσκος του, το ζοφερά απολαυστικό "Nonstop Romance" (2025), τον οδήγησε σε ένα νέο επίπεδο: εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Coachella και το Cruel World, sold-out περιοδείες και, πλέον, την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα, σε μια βραδιά που αναμένεται να συζητηθεί.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή ανηλίκων στον χώρο της εκδήλωσης.