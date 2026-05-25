Thom Yorke στα Ivor Novello Awards: Βραβεύτηκε, λάνσαρε νέο κομμάτι και τα έχωσε στη μουσική βιομηχανία

To βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου, o Thom Yorke έζησε μία από τις στιγμές που επιβεβαιώνουν τον μύθο του. Στο πλαίσιο των Ivor Novello Awards, τον σημαντικότερο θεσμό για την αναγνώριση στιχουργών και συνθετών που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 71 χρόνια, αναγνωρίστηκε για το σύνολο της δουλειάς του. Έλαβε το Academy Fellowship Αward, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις που απονέμονται κάθε χρόνο για τη δημιουργικότητα, την πολιτισμική επιρροή και τη διαχρονική σημασία των τραγουδιών και των συνθέσεων ενός καλλιτέχνη.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Grosvenor House του Λονδίνου, τον Yorke προλόγισε ένας κατά ομολογία συνεπαρμένος, ως mega fan, και αγχωμένος Harry Styles και ο Yorke, ανάμεσα σε έναν λόγο γεμάτο γλυκύτητα και ευγνωμοσύνη για ανθρώπους και συνεργάτες της ζωής του, δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει επίθεση εναντίον της μουσικής βιομηχανίας, των μεγάλων δισκογραφικών και των streaming υπηρεσιών.

Στην ομιλία του, ο Yorke κατηγόρησε τη βιομηχανία ότι έχει γίνει πλέον «risk-averse», δηλαδή απρόθυμη να πάρει δημιουργικά ρίσκα και να επενδύσει ουσιαστικά σε νέους καλλιτέχνες, υποστηρίζοντας πως χωρίς χώρο για πειραματισμό, λάθη και εξέλιξη, η μουσική χάνει τη ζωντάνια και τη σημασία της. Υπερασπίστηκε με πάθος τους νέους καλλιτέχνες και το δικαίωμά τους να πηγαίνουν κόντρα στη μουσική βιομηχανία, υποστηρίζοντας πως η μουσική παραμένει ζωντανή μόνο όταν οι δημιουργοί έχουν την ελευθερία να ρισκάρουν, να αποτυγχάνουν και να εξελίσσονται χωρίς περιορισμούς. Τόνισε ότι οι εταιρείες και οι managers οφείλουν να στηρίζουν ουσιαστικά τους μουσικούς στα πρώτα, εύθραυστα στάδια της πορείας τους και θύμισε σε όλους πως οι Radiohead στάθηκαν τυχεροί στο ξεκίνημά τους, χάρη στους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτούς και τους έδωσαν χρόνο να βρουν τη φωνή τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πολλούς καλλιτέχνες που «μασήθηκαν και φτύστηκαν» από τη βιομηχανία, πριν προλάβουν να εξελιχθούν δημιουργικά. Έκλεισε τον λόγο του σχεδόν μαφιόζικα: «Να θυμάστε μόνο κάτι: χωρίς εμάς, δεν είστε τίποτα».

Όλα τα παραπάνω φυσικά τα είχε αφήσει για το τέλος. Είχε προτού αφιερώσει το βραβείο του στους πολυάριθμους συνεργάτες του όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως «δεν είναι σόλο καλλιτέχνης». Ανάμεσα στα πρόσωπα που ευχαρίστησε ήταν ο συνεργάτης του στους The Smile, Tom Skinner, ο μακροχρόνιος παραγωγός των Radiohead, Nigel Godrich, ο Jonny Greenwood, αλλά και ο εικαστικός Stanley Donwood. «Όταν είμαι μόνος μου, κάνω κύκλους», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Τις δημιουργικές σχέσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι τις θεωρώ κάτι πολύ πολύτιμο και εύθραυστο και δεν έχω παρά απεριόριστο σεβασμό γι’ αυτές».

Στη συνέχεια, ο Yorke παρουσίασε ζωντανά ένα νέο, πιανιστικό solo κομμάτι με τίτλο “Space Walk”, ενώ ερμήνευσε και μία γυμνή ακουστική version του “Jigsaw Falling Into Place” από το In Rainbows. Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του “Space Walk” έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του Ed O'Brien, πως ο Yorke ετοιμάζει νέο solo album που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

