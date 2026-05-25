Smashing Pumpkins και Butch Vig ξανά στο studio μετά από 30 και βάλε χρόνια

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία, οι Smashing Pumpkins και ο Butch Vig – στην παραγωγή, φυσικά, μπήκαν στο studio και δημιούργησαν ένα single που ο Billy Corgan αποκάλυψε μεν, με αρκετή ομίχλη δε.

Μιλώντας σε live μετάδοση στο Substack, ο Billy Corgan δήλωσε «Μόλις ηχογραφήσαμε ένα τραγούδι. Είναι για έναν συγκεκριμένο σκοπό, αλλά δεν μπορώ ακόμη να αποκαλύψω περισσότερα γι’ αυτό». Παρότι το κομμάτι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως, ο Corgan ανέφερε πως βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική του μορφή «Δεν έχω βρει ακόμη τον τίτλο, για να είμαι ειλικρινής. Το πλάνο είναι να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, αλλά δεν μπορώ να πω ακριβώς πότε. Υπάρχουν λόγοι γι’ αυτό» και συνέχισε, «Το τραγούδι είναι πραγματικά πολύ καλό. Οι ηχογραφήσεις έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Απομένουν μόνο μερικές μικρές λεπτομέρειες. Θα έλεγα ότι είναι κατά 98% έτοιμο».

Να θυμίσουμε πως ο θρυλικός Butch Vig, παραγωγός αλλά και μέλος και drummer των Garbage, είναι ο παραγωγός που απογείωσε τους Pumpkins στα 90s, δουλεύοντας μαζί τους στο ντεμπούτο album Gish του 1991 και ξανά στο θρυλικό Siamese Dream του 1993. Ο ίδιος δεν έχει κρύψει ποτέ την υπερηφάνειά του για τη συνεργασίες του με τους Pumpkins. Μάλιστα το 2021 είχε χαρακτηρίσει το Siamese Dream ως τον δίσκο για τον οποίο αισθάνεται περισσότερο περήφανος στην καριέρα ως παραγωγός. «Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτόν τον δίσκο, γιατί ήταν πραγματικά δύσκολος. Ήταν πριν από την εποχή του Pro Tools. Με τον Billy είχαμε θέσει πολύ ψηλά τον πήχη σε επίπεδο ήχου και παραγωγής. Έπρεπε παράλληλα να διαχειριστώ και τη δυσλειτουργία της μπάντας και τη συνεργασία με τα τέσσερα μέλη της. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως ο δίσκος ακούγεται ακόμη εξαιρετικός και διατηρεί τη δύναμή του μέχρι σήμερα»». (Αν έχεις κάνει την παραγωγή στα Nevermind των Νirvana και το Dirty των Sonic Youth μέσα στην ίδια δεκαετία, το να παραδέχεσαι την αδυναμία σου στο Siamese Dream λέει πολλά.)

Σε άλλα νέα, οι Smashing Pumpkins ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα μία περιοδεία με 27 σταθμούς στη Βόρεια Αμερική, ανάμεσα σε 30 Σεπτεμβρίου και 12 Νοεμβρίου φέτος. Ενώ ο Butch Vig είναι full on σε περιοδεία με τους Garbage, προωθώντας το περσινή τους δουλειά Let All That We Imagine Be The Light. Την 1η Ιουλίου περνούν φυσικά και από την Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens.



